TITULAR NAGUSIAK
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Albiste izango dira: UCOk Cerdani buruz egindako azken txostena, House Action kongresua eta Etxepare Institutuaren 15. urteurrena

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

Santos Cerdan, artxiboko irudi batean. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2025eko azaroaren 19an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

UCOk Cerdani buruz egindako azken txostena: Koldo auzia delakoa ikertzen ari den Guardia Zibilaren UCO unitateak egindako azken txostenaren arabera, Servinabar enpresaren diru-iturri nagusia Accionaren bidez lortutako esleipen publikoen truke jasotako eskupekoak (% 2) ziren. Are gehiago, Sevinabarrek jasotako ordainketen % 75,33 Accionaren bidez lortutako obretatik zetozen. 

House Action kongresua: House Action: Hiri erresilienteak tentsionatutako egoitza-merkatuen aurrean nazioarteko I. Kongresuan parte hartuko dute, besteak beste, David Lucas Etxebizitza arloko estatu idazkariak, Denis Itxaso Etxebizitza sailburuak, Matthew Baldwin Energiako zuzendari nagusiaren ondokoak eta Europako Batzordeko Etxebizitza lantaldeko buruak eta Jaume Collboni Bartzelonako alkateak. 

- Etxepare Institutuaren 15. urteurrena: Etxepare Euskal Institutuak 15. urteurrena ospatuko du Parisen asteazkenean eta ostegunean, azaroaren 19an eta 20an, nazioartean euskara, euskal kultura eta euskal sorkuntza partekatzeari eta haien bidez harremanak eraikitzeari emandako ibilbidea gogoratuz.

Ustezko ustelkeria politikoa Etxebizitza Euskara Politika

Zure interesekoa izan daiteke

(Foto de ARCHIVO) La presidenta de Navarra, María Chivite, en el Debate sobre el Estado de la Comunidad. EDUARDO SANZ/ EUROPA PRESS 13/11/2025
18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Chiviteren esanetan, UCOk "ez du Nafarroako Gobernua legez kanpoko kontuekin lotzen"

Nafarroako lehendakariak nabarmendu du bere Gobernuak "barneko nahiz kanpoko auditoriak eskatu" dituela, eta "Parlamentuan irekitako ikerketa-batzordearekin kolaboratzen" ari dela "gardentasun ariketa" eginez. PSN-PSOEren idazkari nagusi gisa azpimarratu duenez, ez zeukan UCOren azken txostenean esan direnen berri eta erabat arbuiatu ditu gertaerak "politikara gizartearen alde lan egitera gatoz, eta ez nork bere alde egiteko".

ley de secretos
18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Sekretu Ofizialen Legea, "orban" bat Espainiako demokrazian

1968ko Sekretu Ofizialen Legea diktadura frankistaren baitan sortu zen, eta diktadorea hil zenetik 50 urte igaro diren arren, oraindik ez da haren erreforma egin. Espainiako Estatuan indarrean dagoen sekretu ofizialen erregimenak Ministroen Kontseiluari eta Estatu Nagusiko Buruen Kontseiluari ahalmena ematen die Estatuaren segurtasuna eta defentsa arriskuan jar dezakeen informazioa bi kategoriatan sailkatzeko: sekretua eta erreserbatua.

Gehiago kargatu
Publizitatea
X