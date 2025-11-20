20N
Aitor Esteban: “Saber lo que ocurrió, el relato, es importante"

Aitor Esteban 20N
18:00 - 20:00
El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Aitor Esteban: "Franco hil zenean ez zen gertatu apurketa bat eta horrek ondorioak ekarri ditu"
author image

EITB

Última actualización

En una rueda de prensa celebrada en Bilbao, el presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, se ha referido al 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco. A su juicio, 50 años después, "hay que cambiar muchas cosas estructuralmente", entre ellas, la Ley de Secretos Oficiales franquista, "ley que en vez de aportar luz a la historia lo que hace es ocultar". 

EAJ-PNV Titulares de Hoy Franquismo Memoria Histórica Política

