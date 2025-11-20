A20

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Aitor Esteban: "Franco hil zenean ez zen gertatu apurketa bat eta horrek ondorioak ekarri ditu"

Aitor Esteban 20N
18:00 - 20:00
Aitor Esteban EAJren EBBko presidentea. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Bilbon egindako prentsaurreko batean, Aitor Esteban EAJren EBBko presidenteak Francisco Franco diktadorearen heriotzaren 50. urteurrena izan du hizpide. 50 urte geroago frankismo garaiko Sekretu Ofizialen Legea indarrean dagoela salatu du: "lege horrek argitasuna eman beharrean iluntasuna jartzen du lehenaldi horretaz”. 

EAJ Eguneko Titularrak Frankismoa Memoria Historikoa Politika

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Jon Hernandez (Sumar): "40 urtez diktaduraren aurka borrokan sakrifikatu ziren emakumeez eta gizonez oroitu nahi dugu bereziki"

Jon Hernandez Sumarreko legebiltzarkideak, ostegun honetan, Francisco Francoren heriotzaren 50. urteurrena dela eta, "lau hamarkadatan diktaduraren aurka borrokatu zuten milaka emakume eta gizonek" bete duten papera aldarrikatu du. Pertsona horiek eta defendatzen zuten arrazoia gogoratzearen garrantzia azpimarratu du, "gaur egun ditugun askatasunak eta demokrazia mugatua diktaduraren aurka borrokatu zuten pertsona horiei guztiei esker baita batez ere".

Gehiago kargatu
Publizitatea
X