Hace 40 años que Mikel Zabalza fue detenido y asesinado por la Guardia Civil. Nunca se ha aclarado oficialmente qué ocurrió. Era de Orbaizeta y trabajaba en San Sebastián como conductor de autobús. Cuando desapareció, sus compañeros salieron a la calle con un autobús para protestar. Cuatro década después, han sacado un autobús con la misma reivindicación: 'Aquí no hay conductor. ¿Dónde está?'