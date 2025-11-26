40 ANIVERSARIO
Arranca el autobús que recordará a Mikel Zabalza: 'Aquí no hay conductor. ¿Dónde está?'

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: 'Hemen ez dago gidaria. Non dago' pankartarekin, abian da Mikel Zabalza gogoratuko duen autobusa
Hace 40 años que Mikel Zabalza fue detenido y asesinado por la Guardia Civil. Nunca se ha aclarado oficialmente qué ocurrió. Era de Orbaizeta y trabajaba en San Sebastián como conductor de autobús. Cuando desapareció, sus compañeros salieron a la calle con un autobús para protestar.  Cuatro década después, han sacado un autobús con la misma reivindicación:  'Aquí no hay conductor. ¿Dónde está?'

