Será noticia: 40 años del asesinato de Mikel Zabalza, nuevas estrellas Michelín y reapertura del Museo Bonnat-Helleu de Baiona

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este miércoles, 26 de noviembre de 2025:

- 40 años del asesinato de Mikel Zabalza: El PNV y EH Bildu exigirán al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y al ministro de Justicia, Félix Bolaños, la desclasificación de toda la documentación relativa al asesinato de Mikel Zabalza, detenido hace exactamente 40 años. Fue detenido por la Guardia Civil el 26 de noviembre de 1985 en Donostia y trasladado al cuartel de Intxaurrondo, donde fue torturado hasta la muerte. Veinte días después su cuerpo apareció en el río Bidasoa.

- Estrellas Michelín 2026: Cuatro restaurantes vascos han conseguido su primera estrella Michelín en la gala de las estrellas Michelín 2026. Bakea de Alatz Bilbao (Mungia), Islares de Julen Bergantiño (Bilbao), La Revelía de Fernándo González (Amorebieta) e Itzuli de Iñigo Lavado (San Sebastián) han entrado en la prestigiosa lista.

- Reapertura del Museo Bonnat-Helleu de Baiona: El Museo Bonnat-Helleu de Baiona reabre sus puertas tras 14 años de obras. Las obras de renovación y ampliación del museo han tenido un coste 29 millones de euros. El museo cerró sus puertas al público en abril de 2011 para facilitar su reestructuración y duplicar su superficie, de 2000 a 4000 metros cuadrados.