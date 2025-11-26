PRINCIPALES TITULARES
Será noticia: 40 años del asesinato de Mikel Zabalza, nuevas estrellas Michelín y reapertura del Museo Bonnat-Helleu de Baiona

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
mikel-zabalza-homenaje-donostia-efe
Homenaje a Mikel Zabalza. Foto de archivo: EFE
Euskaraz irakurri: Albiste izango dira: Mikel Zabalzaren hilketaren 40. urteurrena, Michelin izarrak eta Baionako Bonnat-Helleu Museoa berriro zabalik
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este miércoles, 26 de noviembre de 2025:

40 años del asesinato de Mikel Zabalza: El PNV y EH Bildu exigirán al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y al ministro de Justicia, Félix Bolaños, la desclasificación de toda la documentación relativa al asesinato de Mikel Zabalza, detenido hace exactamente 40 años. Fue detenido por la Guardia Civil el 26 de noviembre de 1985 en Donostia y trasladado al cuartel de Intxaurrondo, donde fue torturado hasta la muerte. Veinte días después su cuerpo apareció en el río Bidasoa. 

- Estrellas Michelín 2026: Cuatro restaurantes vascos han conseguido su primera estrella Michelín en la gala de las estrellas Michelín 2026Bakea de Alatz Bilbao (Mungia), Islares de Julen Bergantiño (Bilbao), La Revelía de Fernándo González (Amorebieta) e Itzuli de Iñigo Lavado (San Sebastián) han entrado en la prestigiosa lista. 

Reapertura del Museo Bonnat-Helleu de Baiona: El Museo Bonnat-Helleu de Baiona reabre sus puertas tras 14 años de obras. Las obras de renovación y ampliación del museo han tenido un coste 29 millones de euros. El museo cerró sus puertas al público en abril de 2011 para facilitar su reestructuración y duplicar su superficie, de 2000 a 4000 metros cuadrados.

La consejera Ollo niega que el Gobierno navarro haya financiado los campamentos de Bernedo, Abáigar y Goñi

La consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Gobierno de Navarra, Ana Ollo, ha comparecido en una comisión parlamentaria a petición de Vox. Ollo ha asegurado en una breve intervención que "no ha habido en los últimos cinco años financiación directa ninguna por parte del departamento ni de Euskarabidea" a la asociación que organiza los campamentos, y "tampoco ha abonado ninguna subvención a la Mancomunidad de Sakana que haya derivado en una ayuda económica" para esta asociación.
Andueza reitera que los herederos del franquismo tienen que pedir perdón por el bombardeo de Gernika y no el Gobierno

Durante su intervención en el Forum Europa-Tribuna Euskadi, el secretario general del PSE-EE ha asegurado que el Gobierno español fue también "víctima" del alzamiento militar. Andueza ha respondido de esta forma a la petición del lehendakari al Gobierno español para que realice un acto de reparación y de reconocimiento del agravio cometido en la dictadura de Franco. 
