Albiste da
Mikel Zabalza hil zutenetik 40 urte |
Michelin Izar berriak EAEn |
Baionako Bonnat-Helleu Museoa irekiko dute |
TITULAR NAGUSIAK
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Albiste izango dira: Mikel Zabalzaren hilketaren 40. urteurrena, Michelin izarrak eta Baionako Bonnat-Helleu Museoa berriro zabalik

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

mikel-zabalza-homenaje-donostia-efe
Mikel Zabalzari omenaldia. Artxiboko argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2025eko azaroaren 26an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

Mikel Zabalzaren hilketaren 40. urteurrena: EAJk eta EH Bilduk Zabalza auzia desklasifikatzea eskatuko diote Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteari eta Felix Bolaños Justizia ministroari, Guardia Zibilak Mikel Zabalza atxilotu eta torturapean hil zuela 40 urte betetzen diren honetan. 1985eko azaroaren 26an atxilotu zuten Donostian, eta Intxaurrondoko kuartelera eraman, terrorismoaren aurkako operazio baten barruan. Hogei egun geroago, haren gorpua Bidasoa ibaian agertu zen. 

- Michelin izarrak: Gastronomia munduan, ospe handia duten Michelin izarrak banatu dituzte bart gauean Malagan, eta lau euskal jatetxek lehenbiziko Michelin izarra eskuratu dute. Hain zuzen ere, Mungiako Bakeak, Bilboko Islaresek, Zornotzako La Reveliak eta Donostiako Itzulik. 

Baionako Bonnat-Helleu Museoa berriro zabalik: Baionako Bonnat-Helleu museoak bere ateak irekiko ditu gaur, 14 urteko lanen ondoren eta erakusketa-espazio bikoiztuta. Museoa berritzeko 29 milioi euroko inbertsioa egin behar izan da, eta, horri esker, erakusketa-espazioa bikoiztu ahal izan da 2.000 metro karratura iritsi arte. Azalera horrek erakundeak kontserbatzen dituen 7.000 obren neurria emango duelakoan daude.

Eguneko Titularrak Jatetxeak Museoak Baiona Polizia abusuen biktimak Gastronomia Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Ana Ollo
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Ollo kontseilariak ukatu egin du Nafarroako Gobernuak Bernedoko, Abaigarko eta Goñiko udalekuak finantzatu izana

Ana Ollo Nafarroako Gobernuko Memoria eta Bizikidetza, Kanpo Ekintza eta Euskara kontseilariak agerraldia egin du Parlamentuko batzorde batean, Voxek eskatuta. Ollok hitzaldi laburra egin du, eta adierazi duenez, "azken bost urteetan ez departamentuak ez Euskarabideak ez diote zuzeneko finantzaketarik eman" udalekuak antolatzen dituen elkarteari, eta "ez dio inolako dirulaguntzarik ordaindu Sakanako Mankomunitateari".

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Donostiako Udalak Alde Zaharreko eta erdialdeko ekitaldiak mugatuko ditu saturazioa geldiarazteko

Jon Insausti Donostiako alkateak azaldu duenez, lehentasuna "donostiarren bizi-kalkitatea bermatzea" da, baita "hiriak eskaintzeko duen guztiaz gozatu nahi dutenen eta atsedena eta eguneroko lanak ahalik eta nahasmendu txikienarekin egin behar dituztenen arteko bizikidetza egokia bermatzea" ere. Deszentralizazioa bilatuko da, baina baina zenbait ekitaldi "mugiezinak" direla zehaztu du, oso errotuta daudelako eta auzo horien nortasunaren parte direlako.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X