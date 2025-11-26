Albiste izango dira: Mikel Zabalzaren hilketaren 40. urteurrena, Michelin izarrak eta Baionako Bonnat-Helleu Museoa berriro zabalik
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2025eko azaroaren 26an, hedabideetako lerroburu nagusiak:
- Mikel Zabalzaren hilketaren 40. urteurrena: EAJk eta EH Bilduk Zabalza auzia desklasifikatzea eskatuko diote Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteari eta Felix Bolaños Justizia ministroari, Guardia Zibilak Mikel Zabalza atxilotu eta torturapean hil zuela 40 urte betetzen diren honetan. 1985eko azaroaren 26an atxilotu zuten Donostian, eta Intxaurrondoko kuartelera eraman, terrorismoaren aurkako operazio baten barruan. Hogei egun geroago, haren gorpua Bidasoa ibaian agertu zen.
- Michelin izarrak: Gastronomia munduan, ospe handia duten Michelin izarrak banatu dituzte bart gauean Malagan, eta lau euskal jatetxek lehenbiziko Michelin izarra eskuratu dute. Hain zuzen ere, Mungiako Bakeak, Bilboko Islaresek, Zornotzako La Reveliak eta Donostiako Itzulik.
- Baionako Bonnat-Helleu Museoa berriro zabalik: Baionako Bonnat-Helleu museoak bere ateak irekiko ditu gaur, 14 urteko lanen ondoren eta erakusketa-espazio bikoiztuta. Museoa berritzeko 29 milioi euroko inbertsioa egin behar izan da, eta, horri esker, erakusketa-espazioa bikoiztu ahal izan da 2.000 metro karratura iritsi arte. Azalera horrek erakundeak kontserbatzen dituen 7.000 obren neurria emango duelakoan daude.
EAJk eta EH Bilduk 40 urteren ostean Zabalza auzia desklasifikatzea eskatuko dute gaur Kongresuan
Bi alderdiek Pedro Sanchezi eta Felix Bolañosi zuzendutako galderak erregistratu dituzte, Mikel Zabalzaren atxiloketaren urteurrenean.
Alemaniako presidentea Gernikan izango da ostiralean, bonbardaketaren memoriak markatutako bisitan
Frank-Walter Steinmeier Alemaniako presidentea Espainiara joango da gaur, eta ostiralean Gernikara, bonbardaketaren biktimak gogoratzeko ekitaldi batean parte hartzera. Agenda itxi baten faltak eta Espainiako Gobernuaren ordezkaritzari buruzko zalantzak erakundeen ezinegona eragin du.
Ollo kontseilariak ukatu egin du Nafarroako Gobernuak Bernedoko, Abaigarko eta Goñiko udalekuak finantzatu izana
Ana Ollo Nafarroako Gobernuko Memoria eta Bizikidetza, Kanpo Ekintza eta Euskara kontseilariak agerraldia egin du Parlamentuko batzorde batean, Voxek eskatuta. Ollok hitzaldi laburra egin du, eta adierazi duenez, "azken bost urteetan ez departamentuak ez Euskarabideak ez diote zuzeneko finantzaketarik eman" udalekuak antolatzen dituen elkarteari, eta "ez dio inolako dirulaguntzarik ordaindu Sakanako Mankomunitateari".
Donostiako Udalak Alde Zaharreko eta erdialdeko ekitaldiak mugatuko ditu saturazioa geldiarazteko
Jon Insausti Donostiako alkateak azaldu duenez, lehentasuna "donostiarren bizi-kalkitatea bermatzea" da, baita "hiriak eskaintzeko duen guztiaz gozatu nahi dutenen eta atsedena eta eguneroko lanak ahalik eta nahasmendu txikienarekin egin behar dituztenen arteko bizikidetza egokia bermatzea" ere. Deszentralizazioa bilatuko da, baina baina zenbait ekitaldi "mugiezinak" direla zehaztu du, oso errotuta daudelako eta auzo horien nortasunaren parte direlako.
Andueza: "Frankismoaren ondorengoek eskatu behar dute barkamena Gernikako bonbardaketagatik, ez Espainiako Gobernuak"
Forum Europa-Tribuna Euskadin egindako hitzaldian PSE-EEren idazkari nagusiak adierazi duenez, Espainiako Gobernua ere altxamendu militarraren "biktima" izan zen. Francoren diktadurak eragindako bidegabekeriaren aitorpena egiteko eskatu zion Imanol Pradales lehendakariak Espainiako Gobernuari.
Teresa Peramato, itzal handiko fiskal aurrerakoia, genero indarkerian aditua
Teresa Peramato karrerako fiskala da 35 urte daramatza fiskaltzan, eta eragile juridikoen "aho bateko onarpena" du. Ibilbide luzea du, genero indarkeriaren aurkako borrokan nagusiki. Izan ere, arlo horretako espezializazio judizialaren "bultzatzaile handienetakotzat" jotzen da.
Esquadra Mossoak urteko balantzeetan atxilotuen jatorriaren berri ematen hasiko dira, urtarriletik aurrera
Ertzaintzak hartutako bideari jarraituz, Kataluniako Poliziak atxilotuen jatorriaren berri emango du urteko txostenetan, 2025ekotik hasita. Barne kontseilariaren arabera, helburua da delituak hobeto interpretatzea eta immigrazioa eta segurtasun gabezia lotzen dituzten diskurtsoak ez elikatzea.
Espainiako Gobernuak Teresa Peramato proposatu du Estatuko fiskal nagusi izateko
Auzitegi Gorenak bi urtez gaitasungabetu du Alvaro Garcia Ortiz, eta fiskal nagusi zenak karguari uko egin eta ordu batzuetara eman du pausoa Espainiako Gobernuak. Zigor Arloko Salak fiskal nagusia zigortzen duen lehen aldia izan da.
Euskadik "herritarren kezkei" erantzungo dieten aurrekontuak izango dituela azpimarratu du EAJk
Alaitz Zabala legebiltzarkideak azpimarratu Euskadiko aurrekontuak bi alderdiren akordiotik sortu direla eta gobernu programa bati erantzuten diotela.