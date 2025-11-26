Albiste da
EAJk eta EH Bilduk 40 urteren ostean Zabalza auzia desklasifikatzea eskatuko dute gaur Kongresuan

Bi alderdiek Pedro Sanchezi eta Felix Bolañosi zuzendutako galderak erregistratu dituzte, Mikel Zabalzaren atxiloketaren urteurrenean.
mikel-zabalza-homenaje-donostia-efe-2
Mikel Zabalzari omenaldia Donostian. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

EAJk eta EH Bilduk Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteari eta Felix Bolaños Justizia ministroari Mikel Zabalzaren hilketaren inguruko dokumentazio guztia desklasifikatzeko eskatuko diote Diputatuen Kongresuko gaurko kontrol saioan.

Zabalza, autobus-gidaria eta ELA sindikatuko militantea, 1985eko azaroaren 26an atxilotu zuten Donostian, eta Intxaurrondoko kuartelera eraman, terrorismoaren aurkako operazio baten barruan. Hogei egun geroago, haren gorpua Bidasoa ibaian agertu zen. Urteen poderioz , kuartelean torturapean hil zela zioten testigantzak agertu ziren.

Maribel Vaquero EAJko bozeramaileak galdera zuzena egingo dio Sanchezi: "Noiz desklasifikatuko ditu Gobernuak Mikel Zabalzaren kasuaren dokumentuak?". Bestalde, Jon Iñarritu EH Bilduko diputatuak Bolañosi eskatuko dio zehaztu dezala Espainiako Gobernuak zer pauso eman asmo dituen "Mikel Zabalzaren kasuak argitzeko".

2024ko martxoan, Bolañosek uko egin zion Kongresuan dokumentuak desklasifikatzeari, esanez hori egiteak "segurtasun nazionalari eragingo ziola". Aldana kasuari buruz eman zuen erantzun bera izan zen, 1980an Alonsotegiko taberna batean izandako leherketa, Espainiako Talde Armatuek aldarrikatua eta gerra zikinaren aurrekaritzat hartua.

Orduko EAJko bozeramaile Aitor Estebanek salatu zuen informazio horrek sekretupean jarraitu zuela lau hamarkada geroago, eta zalantzan jarri zuen Gobernua "poliziak ikaratuta" ote zegoen. Bolañosek orduan defendatu zuen informazioa desklasifikatzeko irizpideak bat zetozela Europako estandarrekin, eta dokumentazioa epaitegi batek eskatzen zuenean bakarrik ematen zela, eta ez zuela arriskuan jartzen segurtasun nazionala.

Ministroak Informazio Sailkatuaren Lege berriaren tramitazioa ere ekarri zuen gogora, Gobernuak Kongresura joan den abuztuan bidalitakoa. Arauak Konstituzioaren aurreko legedia (oraindik indarrean dagoena) ordezkatuko luke, baina osoko eztabaidak bere horretan jarraitzen du. Juntsek itzulketa zuzenketa bat erregistratu zuen eta, PPk eta Voxek bat eginez gero, proiektua blokeatuta gera liteke.

