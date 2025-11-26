Baionako Bonnat-Helleu museoak bere ateak irekiko ditu gaur, 14 urteko lanen ondoren eta erakusketa-espazio bikoiztuta
Museoa berritzeko 29 milioi euroko inbertsioa egin behar izan da, eta, horri esker, erakusketa-espazioa bikoiztu ahal izan da 2.000 metro karratura iritsi arte. Azalera horrek erakundeak kontserbatzen dituen 7.000 obren neurria emango duelakoan daude.
Bonnat-Helleu museoa berriro ireki da gaur Baionan, 14 urtez itxita egon ondoren, berrikuntza prozesu handi bat dela eta. 29 milioi euroko inbertsioa egin dute, eta erakusketa-espazioa 2.000 metro karratura iritsi arte bikoiztea ahalbidetu du, erakundeak kontserbatzen dituen 7.000 lanen hondoaren parean egon nahi duen azalera.
Museoa Louvreko museorik garrantzitsuena da Paristik kanpo, eta Antzinarotik XX. mendera bitarteko pinturak, eskulturak, marrazkiak eta objektuak biltzen ditu. Bere bilduman El Greco, Rubens, Goya, Miguel Ángel, Degas, Leonardo da Vinci, Rembrandt, Rafael edo Delacroix artisten lanak nabarmentzen dira.
Erakundeak Léon Bonnat margolari baionarraren presentzia nabarmena eskaintzen du, batez ere erretratuaren esparruan, bertan lortu baitzuen bere onespenik handiena. Museoak bere izena darama, 1922an hil zenean, bere 3.000 lanen bilduma pribatua laga zuelako, gaur egungo fondoaren fundazio-gune bihurtu zena.
Museoaren beste abizena, Helleu, Paul-César Helleu margolariarena da, XIX. mendearen amaierako erretratu eta grabatuaren figura nabarmena.
Berrirekitzeak interes handia piztu du Baionan, eta euskal kultur eragileak berrikuntzak ezagutzeko prest agertu dira, luze jo duen itxaronaldi baten ondoren.
