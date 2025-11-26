El museo Bonnat-Helleu de Baiona abre hoy sus puertas tras 14 años de obras y con el espacio expositivo duplicado

El museo Bonnat-Helleu ha abierto hoy de nuevo al público en Baiona, después de permanecer cerrado durante 14 años para acometer un ambicioso proceso de renovación. La intervención, que ha supuesto una inversión de 29 millones de euros, ha permitido duplicar el espacio expositivo hasta alcanzar los 2000 metros cuadrados, una superficie que quiere estar a la altura del fondo de 7000 obras que conserva la institución.

La institución ofrece una presencia relevante del pintor baionarra Léon Bonnat, especialmente en el ámbito del retrato, donde alcanzó su mayor reconocimiento. El museo lleva su nombre porque, al fallecer en 1922, cedió su colección privada de 3000 obras, que se convirtió en el núcleo fundacional del actual fondo.

El otro apellido del museo, Helleu, procede del pintor Paul-César Helleu, figura destacada del retrato y el grabado a finales del siglo XIX.

El museo, cuenta además, gracias a un acuerdo de colaboración con el Museo Louvre, con lo que la colección se completa con pinturas, esculturas, dibujos y objetos que abarcan desde la Antigüedad hasta el siglo XX. Destacan obras de artistas como El Greco, Rubens, Goya, Miguel Ángel, Degas, Leonardo da Vinci, Rembrandt, Rafael o Delacroix. La mitad del fondo lo componen dibujos, y el museo aspira a convertirse en uno de los gabinetes de artes gráficas más ricos del mundo.

La reapertura ha despertado un notable interés en Baiona, y los agentes culturales vascos han mostrado su disposición a acercarse a conocer las novedades tras una espera que ha sido larga.