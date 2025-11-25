GASTRONOMIA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Euskal Herriko lau jatetxek lehen Michelin izarra lortu dute

Bakea (Mungia), Islares (Bilbo), La Revelía (Zornotza) eta Itzuli (Donostia) dira zerrenda ospetsuan debuta egin duten jatetxeak. Bakeak Izar Berdea aipamena ere lortu du, gastronomia jasangarriarekin konprometitutako establezimenduak premiatzen dituena.

guia michelin
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Michelin Gidak bere izar gutiziatuak aurkeztu ditu astearte honetan, jatetxeen lan ona eta berrikuntza aitortzeko. Malagako Sohrlin zentroan ospatu den gala batean, 2026ko Espainiako Michelin Gidak izar bat duten 25 jatetxe saritu ditu, horien artean lau euskal jatetxe: Alatz Balboaren Bakea, (Mungia), Julen Bergantiñoren Islares (Bilbo), Fernando Gonzalezen La Revelía (Zornotza) eta Iñigo Lavadoren Itzuli (Donostia).

Euskadik, lau establezimendu horiez gain, iaz lortutako gainerako sariei eustea lortu du, eta, beraz, lau hiru-izarrez gozatzen jarraitzen du (Arzak, Akelarre, Azurmendi eta Martin Berasategi). Gainera, bi izar dituzten bi jatetxe (Amelia eta Mugaritz) eta bat 20 establezimendu daude lurralde horretan.

Eta, urtero bezala, Izar Berdeak ere eman dituzte galan, gastronomia jasangarriarekin, naturarekin eta planetaren etorkizunarekin konprometitutako establezimenduak goraipatzeko. Zerrenda horri beste lau euskal jatetxe gehitu behar zaizkio: Bakea (Mungia), Garena (Dima), Ama (Tolosa) eta Hika (Villabona).

Gastronomia Bilbo Mungia Zornotza Donostia Eguneko Titularrak Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

naia torrealdai
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Mugimendu Feminista: "Indarkeria instituzional matxistari zentralitatea ematea da gaurko aldarrikapen nagusia"

Indarkeria Matxistaren Aurkako Nazioarteko Egunean, Euskal Herriko Mugimendu Feministak deituta, dozenaka protesta ekintza egin dira herri eta hirietan, arratsaldean. Milaka herritar atera dira kalera, "indarkeria instituzional matxista" salatzeko. Naia Torrealdai EHko Mugimendu Feministako eledunak esan duenez, erakundeek behin eta berriz berbiktimizatzen dituzte emakumeak, "batez ere, egiten ez dutenagatik". 
Gehiago ikusi
Publizitatea
X