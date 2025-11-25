Cuatro restaurantes vascos consiguen su primera estrella Michelín

La Guía Michelin ha entregado este martes sus codiciadas estrellas, con las que reconocen el buen hacer y la innovación de los restaurantes. En una gala celebrada esta noche en el centro Sohrlin de Málaga, la Guía Michelín España 2026 ha reconocido a 25 restaurantes con una estrella, entre las que debutan cuatro restaurantes vascos: Bakea de Alatz Bilbao (Mungia), Islares de Julen Bergantiño (Bilbao), La Revelía de Fernándo González (Amorebieta) e Itzuli de Iñigo Lavado (San Sebastián).

Euskadi ha logrado, además de incorporar a estos cuatro establecimientos, mantener el resto de distinciones obtenidas el pasado año, con lo que sigue disfrutando de cuatro triestrellados (Arzak, Akelarre, Azurmendi y Martín Berasategui), dos restaurantes con dos estrellas (Amelia y Mugaritz) y 20 con una.

Y como cada año, durante la gala, también se han concedido las Estrellas Verdes, con las que se premia a los establecimientos comprometidos con la gastronomía sostenible, la naturaleza y el futuro del planeta. A esa lista también hay que sumar cuatro nuevos restaurantes vascos: Bakea (Mungia), Garena (Dima), Ama (Tolosa) e Hika (Villabona).





