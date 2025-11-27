Manifestación multitudinaria en Gernika contra la visita del Rey de España
Convocadas por la organización juvenil Ernai, cientos de personas han salido esta tarde a la calle en Gernika para protestar contra la visita del rey Felipe VI prevista para mañana. Según han denunciado, "el actual régimen español está construido sobre las cenizas del bombardeo de 1937" y el Rey es su símbolo.
Te puede interesar
Día para la memoria y la reparación en Gernika
Gernika será escenario de un solemne acto de recuerdo a las víctimas del bombardeo de 1937. Un acto que contará, por primera vez, con un presidente alemán. Frank-Walter Steinmeier, que ha reconocido los "graves crímenes" que cometieron ciudadanos alemanes en Gernika, rendirá homenaje a las víctimas acompañádo del Rey de España Felipe VI y el lehendakari Pradales.
Juanfran Pérez Llorca, elegido presidente de la Generalitat Valenciana con el apoyo de Vox
El hasta ahora portavoz popular en Les Corts ha obtenido 53 votos de su partido y de Vox, los necesarios para alcanzar la mayoría absoluta. PSPV y Compromís han votado en contra.
El Congreso inicia el trámite para suspender a Ábalos de sus derechos como diputado
El Gobierno se quedará con un diputado menos, puesto que Ábalos ha tendido a votar en línea con el PSOE, y teniendo en cuenta que Junts ha anunciado el voto en contra a toda propuesta del Gobierno, al Ejecutivo se le complicarán un poco más las cosas en el Congreso.
El Tribunal Supremo envía a José Luis Ábalos y Koldo García a prisión provisional por riesgo de fuga
El magistrado Leopoldo Puente ha atendido la petición del fiscal y la acusación popular y ha ordenado su encarcelamiento ante el riesgo de que se fuguen por las elevadas condenas a las que se exponen en la causa de los contratos de las mascarillas firmados por el Ministerio de Transportes durante la pandemia.
El cónsul de Alemania destaca el simbolismo de la visita de Steinmeier a Gernika y Gorroño pide un gesto al rey Felipe VI
Michael John Voss cree que es una apuesta por profundizar "en la paz, en pedir disculpas y perdón por algo que cometieron en su momento, fueran nazis o no, en nombre de Alemania". José María Gorroño, por su parte, ha valorado el valor "histórico y humano" de la visita del presidente alemán a Gernika.
Será noticia: Decisión del Supremo sobre Ábalos y Koldo García, el día después del incendio en Pamplona y plan de paz para Ucrania
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Los titulares de Juan Carlos I: "Espero que me perdonen y que los españoles comprendan lo que he hecho"
El rey emérito Juan Carlos I ha ofrecido su primera entrevista en años a la televisión pública francesa. En ella rechaza arrepentirse de sus errores, defiende su legado constitucional, pide perdón a los españoles y asegura que Felipe VI es un “buen rey”. La conversación coincide con la publicación de su biografía "Reconciliación", que llegará en castellano la semana que viene.
Fiscalía pide prisión sin fianza para Ábalos por el riesgo de fuga
El Tribunal Supremo decidirá hoy si mantienen la libertad provisional a Ábalos y Koldo García o si entran en la cárcel. En las horas previas, Ábalos ha intensificado la presión sobre el Gobierno con nuevos mensajes que se interpretan como advertencias.
El presidente de Alemania visita el 'Guernica' en el Museo Reina Sofía
El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, tras acudir al Congreso de los Diputados , ha visitado el Museo Reina Sofía, donde se exhibe el 'Guernica' de Picasso, obra inspirada en los ataques aéreos a la localidad de Gernika durante la guerra civil española.