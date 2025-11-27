BOMBARDEO DE GERNIKA
Manifestación multitudinaria en Gernika contra la visita del Rey de España

ernai gernika manifestazioa
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Espainiako erregearen bisitaren aurkako manifestazio jendetsua egin dute Gernikan
Convocadas por la organización juvenil Ernai, cientos de personas han salido esta tarde a la calle en Gernika para protestar contra la visita del rey Felipe VI prevista para mañana.  Según han denunciado, "el actual régimen español está construido sobre las cenizas del bombardeo de 1937" y el Rey es su símbolo. 

