Espainiako Erregearen bisitaren aurkako manifestazio jendetsua egin dute Gernikan

EITB

Ernai gazte antolakundeak deituta, ehunka pertsona atera dira kalera arratsaldean Gernikan, Felipe VI. Espainiako erregeak bihar bertara egingo duen bisitaren aurka protesta egiteko.  Salatu dutenez, "1937ko bonbardaketaren errautsen gainean dago eraikita egungo Espainiar erregimena" eta horren ikurra da erregea. 

