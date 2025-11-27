Espainiako Erregearen bisitaren aurkako manifestazio jendetsua egin dute Gernikan
Ernai gazte antolakundeak deituta, ehunka pertsona atera dira kalera arratsaldean Gernikan, Felipe VI. Espainiako erregeak bihar bertara egingo duen bisitaren aurka protesta egiteko. Salatu dutenez, "1937ko bonbardaketaren errautsen gainean dago eraikita egungo Espainiar erregimena" eta horren ikurra da erregea.
Oroimenerako eta erreparaziorako eguna Gernikan
1937ko bonbardaketaren biktimak oroitzeko ekitaldi solemnea hartuko du bihar Gernikak. Ekitaldi horretan, lehen aldiz, Alemaniako presidente bat izango da. Frank-Walter Steinmeierrek alemaniarrek Gernikan egindako "krimen larriak" aitortu ditu egunotan eta biktimei omenaldia egingo die gaur, Felipe VI.a Espainiako erregea eta Pradales lehendakaria alboan dituela.
Juanfran Perez Llorca hautatu dute Valentziako Generalitateko presidente, Voxen babesarekin
Aldeko 53 boto bildu ditu orain arte Valentziako Gorteetan PPren bozeramaile izan denak, bere alderdiarenak eta Voxenak. PSPVk eta Compromisek aurka bozkatu dute.
Abalosi diputatu-eskubideak kentzeko tramitea hasi du Kongresuak
Gobernua diputatu bat gutxiagorekin geratuko da, Abalosek PSOEren ildotik bozkatzeko joera izan baitu, eta Juntsek Gobernuaren proposamen guztien aurkako botoa iragarri duela kontuan hartuta, Gobernuari gauzak pixka bat gehiago zailduko zaizkio Kongresuan.
Jose Luis Abalos eta Koldo Garcia behin-behinean espetxeratzea agindu du Gorenak, ihes egiteko arriskuagatik
Leopoldo Puente magistratuak aintzat hartu ditu Ustelkeriaren Aurkako Fiskaltzak eta herri-akusazioek egindako eskariak, eta ihes egiteko arriskua dagoela iritzita, epaiketa egin aurretik espetxera bidali ditu Abalos eta Garcia.
Steinmeier Gernikara etortzearen sinbolismoaz aritu da Alemaniako kontsula, eta Gorroñok keinu bat egin dezala eskatu dio Felipe VI.a erregeari
Frank-Walter Steinmeier Alemaniako presidentea Gernikara etortzekoa da ostiral honetan, Gernikako bonbardaketako biktimak oroitzeko. Bezperan, Michael John Voss (Alemaniako ohorezko kontsula EAEn) eta Jose Maria Gorroño Gernikako alkateak hitz egin dute.
Albiste izango dira: Abalos eta Koldo Garciari buruzko erabakia, Iruñeko sutearen biharamuna eta Ukrainarako bake plana
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Juan Carlos I.aren titularrak: "Espero dut barkatuko didatela eta espainiarrek ulertuko dutela egin dudana"
Juan Carlos I.a Espainiako errege emerituak elkarrizketa egin du, aspaldian egin duen lehenengoa, Frantziako telebista publikoan. Elkarrizketa horretan adierazi duenez, egindakoa ez zaio damutzen, bere ondare konstituzionala defendatu du, espainiarrei barkamena eskatu die, eta Felipe VI .a "errege ona" dela esan du.
Fiskaltzak fidantzarik gabeko espetxeratzea eskatu du Abalosentzat, ihes egiteko arriskuagatik
Auzitegi Gorenak gaur erabakiko du behin-behinean aske jarraituko duten edo kartzelan sartuko diren Abalos eta Koldo Garcia. Aurreko orduetan, Abalosek areagotu egin du Gobernuaren gaineko presioa, ohartarazpen gisa interpreta daitezkeen mezuak botata.
Alemaniako presidenteak 'Guernica' margolana ikusi du
Frank-Walter Steinmeier Alemaniako presidentea Espainiako Diputatuen Kongresuan izan da gaur arratsaldean, eta handik, Reina Sofia Museora joan da Picassoren 'Guernica' lana ikustera.