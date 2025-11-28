Homenaje en Gernika
Un superviviente del bombardeo de Gernika agradece "emocionado" la visita de Steinmeier y pide que "no ocurra más"

Euskaraz irakurri: Gernikako bonbardaketatik bizirik atera den batek "hunkituta" eskertu du Steinmeierren bisita eta "gehiago ez gertatzeko" eskatu du

Emilio Aperribay, uno de los supervivientes del bombardeo de Gernika en abril de 1937, ha asegurado estar "emocionado" ante el homenaje que se rendirá este viernes a las víctimas en la localidad vizcaína y ha expresado su agradecimiento por este gesto al presidente de Alemania, que le trasladará en una carta en la que también espera que lo sucedido "no ocurra en ningún sitio más".

