Una sola carpeta ciudadana y declaraciones responsables para facilitar trámites en Euskadi

Se trata de un espacio digital común para las administraciones vascas, que permitirá aportar datos y documentos para hacer distintas gestiones solo sea necesario una vez. Se espera que el próximo año ya esté operativa una primera versión.
Una persona utiliza un ordenador para realizar gestiones. Foto de archivo: Europa Press
La relación de la ciudadanía con las instituciones públicas vascas se va a facilitar mediante una única “carpeta ciudadana”, para que aportar datos y documentos para hacer distintas gestiones solo sea necesario una vez, siempre con el consentimiento correspondiente y atendiendo a la Ley de Protección de Datos.

El proyecto de ley ha sido presentado este viernes en Vitoria-Gasteiz por María Ubarretxena, consejera de Gobernanza, Administración, Digital y Autogobierno, que ha estado acompañada por los tres diputados forales de esta área. Este trabajo conjunto, también con Eudel, parte del principio de "solo una vez".

La futura Ley de Agilización y Simplificación Administrativa del Sector Público Vasco, recoge que exista una única “carpeta ciudadana”, que sea un espacio digital común para las administraciones de los tres niveles institucionales vascos.

Esta carpeta ya existe con información relativa al Gobierno Vasco, ha recordado la consejera, pero la novedad reside en que sus contenidos se van a ir ampliando de manera gradual con servicios del resto de administraciones.             

Se espera que el próximo año ya esté operativa una primera versión de este portal, en el que será cada persona la que decida qué datos quiere compartir y con qué administración. "No se va a pasar de cero a cien en un año, va a ser una primera versión", ha indicado.

Como ejemplo, Ubarretxena ha explicado que en este servicio una persona podrá consultar desde la matrícula de los centros escolares, hasta los pagos en los ayuntamientos y las peticiones de becas escolares, entre otras gestiones.  

Asimismo, se fomentará el uso de formularios más simples y prerellenados, se permitirá la presentación masiva de solicitudes para colectivos con alta carga administrativa, y se habilitarán respuestas automatizadas con supervisión cuando sea posible.      

El silencio administrativo será positivo en los procedimientos iniciados por la persona interesada, es decir, se tomará como una aceptación del trámite si se excede el plazo legal sin recibir una contestación, salvo excepciones legales.

En cualquier caso, no se eliminan las citas presenciales y las personas que los deseen podrán seguir haciendo sus trámites de esta forma. Igualmente, cada administración tendrá su propio modelo de funcionamiento y de adaptación a la nueva ley en función de sus necesidades y de las herramientas de las que disponga.

