Herritarren karpeta bakarra eta erantzukizunpeko adierazpenak, izapideak errazteko EAEn
Euskal administraziotan kudeaketa desberdinak egiteko, datuak eta dokumentuak behin bakarrik ematea ahalbidetuko du gune digital berriak. Datorren urtean lehen bertsioa martxan egotea espero da.
Aurrerantzean erraztu egingo da herritarrek euskal erakunde publikoekin duten harremana, "herritarren karpeta" bakar baten bidez. Ildo horretatik, behin bakarrik aurkeztu beharko dira datuak eta dokumentuak kudeaketa desberdinak egiteko, betiere dagokion baimenarekin eta Datuak Babesteko Legeari jarraiki.
Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzako Gobernantza, Administrazio, Digital eta Autogobernuko sailburuak lege-proiektua aurkeztu du ostiral honetan Gasteizen, arlo horretako hiru foru diputatuekin batera. Halaber, Eudelekin batera garatu dute proiektua, "behin bakarrik" printzipioa abiapuntu hartuta.
EAEko erakunde publikoko administrazioa bizkortzea eta sinplifikatzea helburu duen etorkizuneko legeak "herritarren karpeta" bakarra aurreikusten du, hiru erakundeetako administrazioentzat espazio digital komuna izango dena.
Gaur egun badago Eusko Jaurlaritzari buruzko informazioa biltzen duen karpeta komun bat, sailburuak gogorarazi duenez, baina berritasuna da karpeta berriaren edukiak pixkanaka zabalduko direla gainerako administrazioen zerbitzuekin.
Datorren urtean atari honen lehen bertsio bat martxan egotea espero da. Bertan, pertsona bakoitzak erabakiko du zein datu partekatu nahi dituen eta zein administraziorekin. "Urtebetean ez da guztiz garatuko, lehen bertsio bat izango da", adierazi du.
Adibidez, Ubarretxenak azaldu du zerbitzu honetan pertsona batek ikastetxeetako matrikulak, udaletako ordainketak eta eskola beken eskaerak kontsultatu ahal izango dituela, besteak beste.
Era berean, inprimaki sinpleagoak erabiltzea sustatuko da, administrazio-karga handia duten kolektiboei eskaerak masiboki aurkezteko aukera emango zaie, eta gainbegiratzea duten erantzun automatizatuak gaituko dira, ahal denean.
Administrazioaren isiltasuna positiboa izango da interesdunak hasitako prozeduretan, hau da, izapidearen onarpentzat hartuko da legezko epea gainditzen bada erantzunik jaso gabe, legezko salbuespenak salbuespen.
Halaber, aurrez aurreko hitzorduak ez dira desagertuko, eta nahi dituzten pertsonek modu horretan jarraitu ahal izango dute beren izapideak egiten. Era berean, administrazio bakoitzak bere funtzionamendu-eredua eta lege berrira egokitzeko eredua izango du, dituen beharren eta tresnen arabera.
Zure interesekoa izan daiteke
Gernikako bonbardaketaren biktimei omenaldia
Bertan parte hartu dute Alemaniako presidenteak, Felipe VI .a Espainiako erregeak eta Pradales lehendakariak, beste agintari eta erakundeetako ordezkari askoren artean.
Gernikako bonbardaketatik bizirik atera zen gizon batek "hunkituta" eskertu du Steinmeierren bisita eta "gehiago ez gertatzeko" eskatu du
Emilio Aperribay 1937ko apirilean Gernikako bonbardaketatik bizirik atera zen pertsonetako batek adierazi duenez, "hunkituta" dago ostiral honetan Bizkaiko udalerrian biktimei egingo zaien omenaldiaren aurrean, eta eskerrak eman dizkio Alemaniako presidenteari, gertatutakoa "beste inon ez gertatzea" espero baitu.
Honela bizi izan zuten Gernikako bonbardaketa Mari Karmen Agirrek eta Crucieta Etxabek
Euskadi Irratiak 1937ko bonbardaketa bizi izan zuten bi emakume elkarrizketatu ditu, eta gogora ekarri dituzte orduko bizipenak. Egun hartan gertatutakoa ondo gogoratzen dute biek, eta euren testigantzak oso garrantzitsuak dira jasandakoa inoiz ez ahazteko.
Gernikako erreplika bandalizatu dute Gernika-Lumon, aldarrikapen pintaketekin
Muralaren erreprodukzioak "Erregea kanpora" eta "Askatasuna nahi dugu" bezalako mezuekin argitu du eguna. Udal zerbitzuek eguneko lehen orduan kendu dituzte pintaketak.
Pradales lehendakariak Frank-Walter Steinmeier Alemaniako presidentea hartu du Ajuria Enean
Frank-Walter Steinmeier Ajuria Enera iritsi da, eta bertan harrera egin dio Imanol Pradales lehendakariak. Aurresku batek eman dio hasiera harrera ofizialari.
Koldo Garciak epailearen aurrean ez deklaratzea erabaki du, lehen gaua kartzelan igaro ostean
Ministerioko aholkulari ohiak magistratuari esan dio ez daukala erantzuteko informaziorik. Guardia Zibilaren Unitate Zentral Operatiboak (UCO) maskarak erosteko eta antigenoen testak edo PCR probak egiteko kontratuei buruz egindako azken txostenaren harira deitu du Leopoldo Puente magistratuak deklaratzera.
Albiste izango dira: Abalos eta Koldo Garciak lehen gaua igaro dute espetxean, Alemaniako presidentearen bisita Gernikara eta Saretzen
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Oroimenerako eta erreparaziorako eguna Gernikan
1937ko bonbardaketaren biktimak oroitzeko ekitaldi solemnea hartuko du gaur Gernikak. Ekitaldi horretan, lehen aldiz, Alemaniako presidente bat izango da. Frank-Walter Steinmeierrek alemaniarrek Gernikan egindako "krimen larriak" aitortu ditu egunotan eta biktimei omenaldia egingo die gaur, Felipe VI.a Espainiako erregea eta Pradales lehendakaria alboan dituela.
Espainiako Erregearen bisitaren aurkako manifestazio jendetsua egin dute Gernikan
Ernai gazte antolakundeak deituta, ehunka pertsona atera dira kalera arratsaldean Gernikan, Felipe VI. Espainiako erregeak bihar bertara egingo duen bisitaren aurka protesta egiteko. Salatu dutenez, "1937ko bonbardaketaren errautsen gainean dago eraikita egungo Espainiar erregimena" eta horren ikurra da erregea.