Herritarren karpeta bakarra eta erantzukizunpeko adierazpenak, izapideak errazteko EAEn

Euskal administraziotan kudeaketa desberdinak egiteko, datuak eta dokumentuak behin bakarrik ematea ahalbidetuko du gune digital berriak. Datorren urtean lehen bertsioa martxan egotea espero da.

EUROPA PRESS 07/4/2010

Pertsona bat, ordenagailu bat erabiltzen. Artxiboko argazkia: Europa Press

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Aurrerantzean erraztu egingo da herritarrek euskal erakunde publikoekin duten harremana, "herritarren karpeta" bakar baten bidez. Ildo horretatik, behin bakarrik aurkeztu beharko dira datuak eta dokumentuak kudeaketa desberdinak egiteko, betiere dagokion baimenarekin eta Datuak Babesteko Legeari jarraiki.

Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzako Gobernantza, Administrazio, Digital eta Autogobernuko sailburuak lege-proiektua aurkeztu du ostiral honetan Gasteizen, arlo horretako hiru foru diputatuekin batera. Halaber, Eudelekin batera garatu dute proiektua, "behin bakarrik" printzipioa abiapuntu hartuta.

EAEko erakunde publikoko administrazioa bizkortzea eta sinplifikatzea helburu duen etorkizuneko legeak "herritarren karpeta" bakarra aurreikusten du, hiru erakundeetako administrazioentzat espazio digital komuna izango dena.

Gaur egun badago Eusko Jaurlaritzari buruzko informazioa biltzen duen karpeta komun bat, sailburuak gogorarazi duenez, baina berritasuna da karpeta berriaren edukiak pixkanaka zabalduko direla gainerako administrazioen zerbitzuekin.        

Datorren urtean atari honen lehen bertsio bat martxan egotea espero da. Bertan, pertsona bakoitzak erabakiko du zein datu partekatu nahi dituen eta zein administraziorekin. "Urtebetean ez da guztiz garatuko, lehen bertsio bat izango da", adierazi du.

Adibidez, Ubarretxenak azaldu du zerbitzu honetan pertsona batek ikastetxeetako matrikulak, udaletako ordainketak eta eskola beken eskaerak kontsultatu ahal izango dituela, besteak beste.  

Era berean, inprimaki sinpleagoak erabiltzea sustatuko da, administrazio-karga handia duten kolektiboei eskaerak masiboki aurkezteko aukera emango zaie, eta gainbegiratzea duten erantzun automatizatuak gaituko dira, ahal denean.

Administrazioaren isiltasuna positiboa izango da interesdunak hasitako prozeduretan, hau da, izapidearen onarpentzat hartuko da legezko epea gainditzen bada erantzunik jaso gabe, legezko salbuespenak salbuespen.

Halaber, aurrez aurreko hitzorduak ez dira desagertuko, eta nahi dituzten pertsonek modu horretan jarraitu ahal izango dute beren izapideak egiten. Era berean, administrazio bakoitzak bere funtzionamendu-eredua eta lege berrira egokitzeko eredua izango du, dituen beharren eta tresnen arabera.

Eusko Jaurlaritza Euskal Autonomia Erkidegoa Politika

