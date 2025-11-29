PNV: "Sorprende que EH Bildu defina los presupuestos de derechas y el PP de izquierdas"
Joseba Díez Antxustegi, portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, sostiene que estas calificaciones demuestran que las cuentas públicas están basadas en la "centralidad desde la moderación", y responden a los principales retos, como los relacionados con la seguridad, la vivienda y la salud.
EH Bildu cree que Felipe VI “humilló a las víctimas” de Gernika, y PSE-EE y PP opinan que no hace falta una petición de perdón
El PNV ha reafirmado de que fue una “oportunidad perdida” la de este pasado viernes cuando el presidente de la República Federal alemana, Frank-Walter Steinmeier, acudió a la localidad vizcaína a pedir perdón por el bombardeo.
Varios heridos y un detenido en las protestas contra una carpa de Vox en San Sebastián
Decenas de personas se concentraron este viernes contra el partido ultraderechista, y se produjeron altercados entre manifestantes y la Ertzaintza.
Pradales lamenta que el Estado español haya “dejado pasar esta magnífica oportunidad” de pedir perdón por el bombardeo de Gernika
El lehendakari subraya el “contraste” entre el gesto de responsabilidad histórica del presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, y la ausencia de un reconocimiento sincero del daño causado por parte de la máxima representación del Estado.
Steinmeier: "Gernika es un lugar en el que el horror de la guerra y la vulnerabilidad de inocentes se han grabado de forma indeleble"
El presidente alemán y la primera dama han participado este viernes en un emotivo acto de recuerdo en la localidad vizcaína, junto al lehendakari, Felipe VI y diversos representantes institucionales.
La visita del rey Felipe VI a Gernika reaviva la tensión política y el debate sobre una petición de perdón por parte del Estado
El PNV lamenta que la monarquía no haya pedido perdón, mientras que el PSE-EE y el PP rechazan cualquier intención de vincular el franquismo con el actual gobierno o monarquía. EH Bildu no ha participado en los actos y ha denunciado que el rey es “heredero del franquismo”.
Una sola carpeta ciudadana y declaraciones responsables para facilitar trámites en Euskadi
Se trata de un espacio digital común para las administraciones vascas, que permitirá aportar datos y documentos "una sola vez" para hacer distintas gestiones. Se espera que el próximo año ya esté operativa una primera versión.
Homenaje a las víctimas del bombardeo de Gernika
En él han participado el presidente de Alemania, el rey de España Felipe VI o el lehendakari Pradales, entre muchas otras autoridades y representantes institucionales.
Así vivieron el bombardeo de Gernika Mari Karmen Agirre y Crucieta Etxabe
Euskadi Irratia ha entrevistado a dos mujeres que vivieron el bombardeo de 1937, y han recordado sus vivencias de entonces. Un día que ambas recuerdan perfectamente, y sus testimonios son muy importantes para no olvidar nunca lo ocurrido.
Un superviviente del bombardeo de Gernika agradece "emocionado" la visita de Steinmeier y pide que "no ocurra más"
Emilio Aperribay, uno de los supervivientes del bombardeo de Gernika en abril de 1937, ha asegurado estar "emocionado" ante el homenaje que se rendirá este viernes a las víctimas en la localidad vizcaína y ha expresado su agradecimiento por este gesto al presidente de Alemania, que le trasladará en una carta en la que también espera que lo sucedido "no ocurra en ningún sitio más".