PNV: "Sorprende que EH Bildu defina los presupuestos de derechas y el PP de izquierdas"

Joseba Díez Antxustegi
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: EAJ: "Deigarria da EH Bilduk aurrekontuak eskuinekotzat jotzea eta PPk ezkerrekotzat"
author image

EITB

Última actualización

Joseba Díez Antxustegi, portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, sostiene que estas calificaciones demuestran que las cuentas públicas están basadas en la "centralidad desde la moderación", y responden a los principales retos, como los relacionados con la seguridad, la vivienda y la salud.

EAJ-PNV Parlamento Vasco Presupuestos vascos 2025 Política

