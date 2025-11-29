EAJ: "Deigarria da EH Bilduk aurrekontuak eskuinekotzat jotzea eta PPk ezkerrekotzat"
"Horrek erakusten du bide onetik goazela", esan du Joseba Diez Antxustegi EAJk Legebiltzarrean duen bozeramaileak. Kontu publikoak "zentralitatean" oinarrituta daudela nabarmendu du, moderaziotik abiatuta, eta "erronka nagusiei" erantzuten dietela, hala nola segurtasunarekin, etxebizitzarekin eta osasunarekin lotutakoei.
Felipe VI .ak Gernikako "biktimak umiliatu" zituela uste du EH Bilduk; PSE-EEren eta PPren ustez, Espainiako Gobernuak ez du barkamenik eskatu behar
Frank-Walter Steinmeier Alemaniako Errepublika Federaleko presidentea bonbardaketagatik barkamena eskatzera etorri denekoa "galdutako aukera" izan dela berretsi du EAJk.
Hainbat zauritu eta atxilotu bat Donostian, Voxen karpa baten aurkako protestetan
Dozenaka pertsona bildu dira ostiralean alderdi ultraeskuindarraren aurka, eta istiluak izan dira manifestarien eta Ertzaintzaren artean.
Pradalesek deitoratu du Espainiako Estatuak Gernikako bonbardaketagatik barkamena eskatzeko "aukera bikain hau pasatzen utzi izana"
Frank-Walter Steinmeier Alemaniako presidentearen erantzukizun historikoko keinuaren eta Espainiako Estatuko ordezkari nagusiak eragindako kaltea ez aitortzearen arteko "kontrastea" azpimarratu du lehendakariak.
Steinmeier: "Gerraren izugarrikeria eta pertsona errugabeen zaurgarritasuna modu ezabaezinean idatzi dira Gernikan"
Frank-Walter Steinmeier Alemaniako presidenteak eta Elke Büdenbender lehen damak Gernikan egindako ekitaldi hunkigarrian parte hartu dute ostiral honetan. Lehendakariak, Felipe VI.ak eta erakundeetako hainbat ordezkarik ere parte hartu dute omenaldian.
Espainiako erregeak Gernikara egindako bisitak tentsio politikoa eta Estatuak barkamena eskatzeari buruzko eztabaida berpiztu ditu
Erregeak barkamena eskatu ez izana deitoratu du EAJk, eta PSE-EEk eta PPk frankismoa egungo gobernuarekin edo monarkiarekin lotzeko edozein asmo errefusatu dute. EH Bilduk ez du ekitaldietan parte hartu eta erregea "frankismoaren oinordekoa" dela salatu du.
Herritarren karpeta bakarra eta erantzukizunpeko adierazpenak, izapideak errazteko EAEn
Euskal administraziotan kudeaketa desberdinak egiteko, datuak eta dokumentuak behin bakarrik ematea ahalbidetuko du gune digital berriak. Datorren urtean lehen bertsioa martxan egotea espero da.
Gernikako bonbardaketaren biktimei omenaldia
Bertan parte hartu dute Alemaniako presidenteak, Felipe VI .a Espainiako erregeak eta Pradales lehendakariak, beste agintari eta erakundeetako ordezkari askoren artean.
Gernikako bonbardaketatik bizirik atera zen gizon batek "hunkituta" eskertu du Steinmeierren bisita eta "gehiago ez gertatzeko" eskatu du
Emilio Aperribay 1937ko apirilean Gernikako bonbardaketatik bizirik atera zen pertsonetako batek adierazi duenez, "hunkituta" dago ostiral honetan Bizkaiko udalerrian biktimei egingo zaien omenaldiaren aurrean, eta eskerrak eman dizkio Alemaniako presidenteari, gertatutakoa "beste inon ez gertatzea" espero baitu.
Honela bizi izan zuten Gernikako bonbardaketa Mari Karmen Agirrek eta Crucieta Etxabek
Euskadi Irratiak 1937ko bonbardaketa bizi izan zuten bi emakume elkarrizketatu ditu, eta gogora ekarri dituzte orduko bizipenak. Egun hartan gertatutakoa ondo gogoratzen dute biek, eta euren testigantzak oso garrantzitsuak dira jasandakoa inoiz ez ahazteko.