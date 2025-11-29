AURREKONTUAK
EAJ: "Deigarria da EH Bilduk aurrekontuak eskuinekotzat jotzea eta PPk ezkerrekotzat"

Joseba Díez Antxustegi
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

"Horrek erakusten du bide onetik goazela", esan du Joseba Diez Antxustegi EAJk Legebiltzarrean duen bozeramaileak. Kontu publikoak "zentralitatean" oinarrituta daudela nabarmendu du, moderaziotik abiatuta, eta "erronka nagusiei" erantzuten dietela, hala nola segurtasunarekin, etxebizitzarekin eta osasunarekin lotutakoei.

EAJ Eusko Legebiltzarra EAEko Aurrekontuak 2025 Politika

