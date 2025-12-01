POLÉMICA
Díez Antxustegi pide "elevar el nivel del debate político" tras decir Ayuso que ETA prepara un "asalto en Euskadi y Navarra"

Joseba Diez Antxustegi EAJ PNV
18:00 - 20:00
El portavoz del PNV en el Parlamento vasco, Joseba Díez Antxustegi. EITB
Euskaraz irakurri: Diez Antxustegik "eztabaida politikoaren maila igotzea" eskatu du, Ayusok esan ostean ETA "Euskadi eta Nafarroa hartzeko” prestatzen ari dela
author image

EITB

Última actualización

El portavoz del PNV en el Parlamento vasco, Joseba Díez Antxustegi, cree que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "vive en una realidad paralela" tras asegurar este domingo que ETA está "preparando su asalto al País Vasco y Navarra". "Para unos todo es ETA para los otros todo es fascismo, de verdad, tenemos que huir de estas palabras gruesas y bajar un poco a los contenidos", ha añadido. 

 

