Díez Antxustegi pide "elevar el nivel del debate político" tras decir Ayuso que ETA prepara un "asalto en Euskadi y Navarra"

El portavoz del PNV en el Parlamento vasco, Joseba Díez Antxustegi, cree que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "vive en una realidad paralela" tras asegurar este domingo que ETA está "preparando su asalto al País Vasco y Navarra". "Para unos todo es ETA para los otros todo es fascismo, de verdad, tenemos que huir de estas palabras gruesas y bajar un poco a los contenidos", ha añadido.