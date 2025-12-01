POLEMIKA
Diez Antxustegik "eztabaida politikoaren maila igotzea" eskatu du, Ayusok ETA "Euskadi eta Nafarroa hartzeko” prestatzen ari dela esan berritan

Joseba Diez Antxustegi EAJ PNV
18:00 - 20:00
Joseba Diez Antxustegi, EAJren bozeramailea Eusko Legebiltzarrean. EITB
EITB

Joseba Diez Antxustegi EAJk Eusko Legebiltzarrean duen bozeramaileak uste du Isabel Diaz Ayuso Madrilgo Erkidegoko presidentea "errealitate paralelo" batean bizi dela; izan ere, esan berri du ETA "Euskadi eta Nafarroa hartzeko" prestatzen ari dela. "Ezin gara ibili esaten dena ETA dela, dena faxismoa dela; ezin gara ibili horrelako hitzak denerako erabiltzen, eta egin behar duguna da edukien inguruan hitz egin", gaineratu du. 

