El PP denuncia un ataque de las juventudes de la izquierda abertzale a su sede en Bilbao

La formación reclama al PNV que deje de “blanquear” a EH Bildu tras amanecer su sede rociada de pintura roja y con un cartel de Ernai.
Euskaraz irakurri: Ezker abertzaleko gazteek Bilboko egoitzaren kontra egindako erasoa salatu du PPk
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El PP ha denunciado que Ernai, las juventudes de la izquierda abertzale, ha atacado su sede de Bilbao, que ha amanecido este martes rociada de pintura roja y con un cartel de dicha organización.

En la foto difundida por el PP, aparece la fachada de la sede de la formación manchada con pintura roja y con un cartel en el que se lee 'gazteok independentzia' (los jóvenes independencia) y se les cita a manifestarse el 20 de diciembre en Bilbao.

En una nota, la presidenta del PP de Bizkaia, Amaya Fernández, ha condenado el ataque y ha reclamado al PNV que "deje de blanquear" a EH Bildu.

"Los blanquean a diario, les pedimos que dejen de gobernar de la mano de partidos radicales con los que incluso aspiran a reformular nuestro Estatuto, norma básica de convivencia", ha indicado.

Según Fernández, "es insólito" que en Bizkaia el PNV o el PSE-EE "prefieran alinearse con la izquierda abertzale que con el Partido Popular". A su juicio, ello evidencia "la peligrosa deriva de una y otra formación".

PP Vasco Política

