PPk salatu duenez, ezker abertzaleko gazteek eraso egin diote Bilbon duten egoitzari

Alderdiak EH Bildu “zuritzeari” uzteko eskatu dio EAJri, bere egoitza pintura gorriz zipriztinduta eta Ernairen kartel batekin argitu ostean.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

PPk salatu duenez, Ernaik, ezker abertzaleko gazteek, Bilbon duten egoitzari eraso egin dio.

PPk zabaldutako argazkian, alderdiaren egoitzaren aurrealdea pintura gorriz zikinduta ageri da. Kristalean itsatsitako kartel batean "gazteok independentzia" irakur daiteke, eta abenduaren 20an Bilbon manifestatzeko deia egiten zaie.

Ohar batean, Amaya Fernandez Bizkaiko PPko presidenteak gaitzetsi egin du erasoa, eta EH Bildu "zuritzeari" uzteko eskatu dio EAJri.

"Egunero zuritzen dituzte, alderdi erradikalen eskutik gobernatzeari utz diezaioten eskatzen diegu, gure Estatutua, elkarbizitzarako oinarrizko araua, birformulatu nahi dutelako", adierazi du.

Fernandezen hitzetan, "ezohikoa da" Bizkaian EAJk edo PSE-EEk "ezker abertzalearekin bat egitea nahiago izatea, Alderdi Popularrarekin bat egitea baino". Bere ustez, horrek agerian uzten du "formazio baten eta bestearen deriba arriskutsua" dela.

Euskadiko Alderdi Popularra Politika

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Otegik dio "berri txarra" eman behar diola Ayusori: "ETA aspaldi desagertu zen"

Arnaldo Otegi EH Bilduren idazkari orokorrak Diaz Ayusoren adierazpenak izan ditu hizpide La Cafetera podcastean egindako elkarrizketa batean. Izan ere, Ayusok esan zuen ETA Euskadi eta Nafarroa hartzeko prestatzen ari dela, Sanchez horren berme dela. Koalizioaren buruak "zentzugabekeriatzat" jo du hausnarketa hori, eta jakinarazi du bere alderdiak ez duela "erasorik egin nahi, hauteskundeak irabazi nahi ditu, politika publiko alternatiboak egin eta estatus politiko ezberdina eraikitzeko". Otegik berretsi du ez dela inoiz Pedro Sanchez Espainiako presidentearekin bildu, eta ez duela harekin telefonoz ere hitz egin, nahiz eta ez lukeen horretarako eragozpenik izango. "Batzuek ezusteko handiak hartuko lituzkete norekin bildu izan naizen jakinaraziko banu", gaineratu du.

MADRID, 01/12/2025.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el acto de entrega de los Premios Anastasio de Gracia hoy lunes en el Auditorio Nacional de Madrid. EFE / Borja Puig de la Bellacasa / Pool Moncloa. ***SOLO USO EDITORIAL / SOLO USO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA/ (CRÉDITO OBLIGATORIO)***
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Sanchezek onartu du Juntsekin hartutako konpromisoak ez dituztela bete, eta iragarri du dekretu bat tramitatuko duela hitz emandakoa bete dadila

Espainiako Gobernuko presidenteak onartu egin du Juntsekin krisia egon badagoela, eta iragarri du Ministroen Kontseiluak gaur onartuko duela udal inbertsioak malgutzeko eta alderdiarekin adostutako konpromisoak betearazteko dekretua. Gainera, Jose Luis Abalosek botatako akusazioak "gezurra" direla adierazi du, eta esan du 2018an ez zela Otegirekin bildu.

