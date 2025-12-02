Otegi dice que tiene que dar un "disgusto" a Ayuso: "ETA desapareció hace mucho tiempo"

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, se ha referido en una entrevista en el podcast 'La Cafetera' a las declaraciones de Díaz Ayuso, quien aseguró que ETA prepara "su asalto" al País Vasco y Navarra mientras "sostiene a Sánchez".



El líder de la coalición ha calificado de "disparate" esta reflexión y ha señalado que su formación "no quiere asaltar nada, quiere ganar las elecciones, hacer políticas públicas alternativas y construir un estatus político diferente".



Otegi ha reafirmado que nunca se ha reunido con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que no ha hablado con él ni siquiera por teléfono, aunque no tendría inconveniente en hacerlo. "Algunos se llevarían grandes sorpresas si hago un listado de las personas con las que me he reunido", ha apostillado.