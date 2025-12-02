Otegik dio "berri txarra" eman behar diola Ayusori: "ETA aspaldi desagertu zen"
Arnaldo Otegi EH Bilduren idazkari orokorrak Diaz Ayusoren adierazpenak izan ditu hizpide La Cafetera podcastean egindako elkarrizketa batean. Izan ere, Ayusok esan zuen ETA Euskadi eta Nafarroa hartzeko prestatzen ari dela, Sanchez horren berme dela.
Koalizioaren buruak "zentzugabekeriatzat" jo du hausnarketa hori, eta jakinarazi du bere alderdiak ez duela "erasorik egin nahi, hauteskundeak irabazi nahi ditu, politika publiko alternatiboak egin eta estatus politiko ezberdina eraikitzeko".
Otegik berretsi du ez dela inoiz Pedro Sanchez Espainiako presidentearekin bildu, eta ez duela harekin telefonoz ere hitz egin, nahiz eta ez lukeen horretarako eragozpenik izango. "Batzuek ezusteko handiak hartuko lituzkete norekin bildu izan naizen jakinaraziko banu", gaineratu du.
Zure interesekoa izan daiteke
Pradalesen hitzetan, Europako Batzordeak trenbide-korridorea bultzatzeko "konpromiso irmoa" du, eta adierazi du Estatuei presioa egiteko unea dela
Lehendakariak Akitania Berrira egindako bi eguneko bidaiari amaiera eman dio gaur, eskualde horretako Alain Rousset presidentearekin batera Bordelen egindako prentsaurreko batekin, astelehenean Europako Batzordeko garraio arloko arduradunarekin bildu ondoren.
Anduezak "errealistak" izatea eta "momentu historikoa" baliatzea eskatu du estatus berriari buruzko akordioa lortzeko
Radio Euskadiko Boulevard saioan egin dioten elkarrizketan, Eneko Andueza PSE-EEren idazkari nagusiak onartu du erabakitzeko eskubidea dela akordioa lortzeko oztopo nagusia.
PPk salatu duenez, ezker abertzaleko gazteek eraso egin diote Bilbon duten egoitzari
Alderdiak EH Bildu “zuritzeari” uzteko eskatu dio EAJri, bere egoitza pintura gorriz zipriztinduta eta Ernairen kartel batekin argitu ostean.
Sanchezek onartu du Juntsekin hartutako konpromisoak ez dituztela bete, eta iragarri du dekretu bat tramitatuko duela hitz emandakoa bete dadila
Espainiako Gobernuko presidenteak onartu egin du Juntsekin krisia egon badagoela, eta iragarri du Ministroen Kontseiluak gaur onartuko duela udal inbertsioak malgutzeko eta alderdiarekin adostutako konpromisoak betearazteko dekretua. Gainera, Jose Luis Abalosek botatako akusazioak "gezurra" direla adierazi du, eta esan du 2018an ez zela Otegirekin bildu.
Albiste izango dira: Pradales Akitania Berrian, langabezia datuak eta Txinako itsasoa
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Pradales Ardatz Atlantikoaren koordinatzailearekin bildu da, AHTaren lanak azkartzeko
Imanol Pradales lehendakaria Ardatz Atlantikoko koordinatzailearekin bildu da astelehen honetan, Bordelen (Frantzia). Bilera horretan, Abiadura Handiko Trenaren inguruko gai guztiak eta Euskal Autonomia Erkidegoan dituen loturak izan dituzte hizpide.
Elkarrekin Podemosek negoziazioetan jarraitzen du Gipuzkoako Foru Aldundiarekin, eta itxaropentsu da 2026ko aurrekonturako akordioa lortzeko
Laugarren bileraren ostean, oraindik denbora dutela adierazi du formazioak. Hala ere, Podemosen ustez, mahai gainean jarritako kopuruak "ez dira nahikoak".
Nafarroako Gobernuko kideek Belateko obren gainkostuengatik erantzukizunak eskatu dizkiote Chiviteri
PSN Gobernuko kideekin bildu da astelehen honetan Belateko obren inguruko azalpenak emateko. Ondoren, Nafarroako presidenteak gauza bera egin du EH Bildurekin.
Eusko Jaurlaritzak Francesca Albaneseri emango dio Rene Cassin giza eskubideen saria
Epaimahaiak Nazio Batuen Palestinako Lurralde Okupatuetarako errelatore bereziaren ibilbide profesionala eta independentzia aitortu eta balioetsi ditu.