Sánchez asume sus "incumplimientos" con Junts y anuncia un decreto que recoge sus promesas
El presidente del Gobierno español ha reconocido la crisis abierta con Junts y ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará hoy un real decreto ley que flexibiliza las inversiones municipales e incorpora compromisos pactados con la formación. Además, ha calificado de “mentiras” las acusaciones de José Luis Ábalos y que no se reunió con Otegi en 2018.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha admitido sus “incumplimientos” con Junts y ha confirmado que el Consejo de Ministros aprobará hoy un real decreto ley que incorpora varios compromisos adquiridos con Junts. El objetivo, según ha dicho, es reconducir la crisis abierta tras las críticas de Junts por los retrasos en el cumplimiento del acuerdo de investidura.
En una entrevista en RAC1, Sánchez ha reconocido la “gravedad de la crisis” con Junts y ha defendido que el pacto sellado en 2023 representaba una oportunidad para “el diálogo y la negociación en un conflicto político que viene de lejos”. Aun así, ha asegurado que mantiene la “mano tendida” y que quiere avanzar en los compromisos.
El real decreto ley aprobado hoy incluye la flexibilización del marco financiero de los entes locales y ayuntamientos, una medida pactada con Junts. Sánchez ha explicado que permitirá a los alcaldes tener más capacidad para invertir en proyectos que no generen gasto corriente, entre ellos la construcción de vivienda o la gestión del agua, algo que –ha subrayado– será beneficioso “para los ayuntamientos de Cataluña y del conjunto del Estado”.
Además, el decreto amplía el plazo para impulsar la digitalización de los procesos de facturación en empresas, otra de las demandas trasladadas por Junts en las últimas semanas.
Sánchez ha insistido en que asume los retrasos señalados por Junts y ha defendido que el nuevo decreto busca “cumplir lo pactado” y retomar la senda de colaboración entre el Gobierno y la formación de Carles Puigdemont.
"Mentiras" de Ábalos y Koldo García
Pedro Sánchez ha calificado de "mentiras" las acusaciones de su exministro José Luis Ábalos contra él y contra el Ejecutivo y ha asegurado que no aceptará ningún tipo de chantajes de personas u organizaciones.
En sus primeras declaraciones públicas sobre Ábalos y Koldo García tras la entrada en prisión de ambos, el jefe del Ejecutivo, en una entrevista en RAC1 y al ser preguntado si las acusaciones del ministro son mentira, ha respondido afirmativamente y ha señalado que todas las personas tienen derecho a defenderse, "pero no a esparcir este tipo de mentiras, bulos y desinformación".
Ha citado entre esas mentiras que él se reuniera con el dirigente abertzale Arnaldo Otegi en 2018 para pactar la moción de censura, y ha insistido ante esas declaraciones en que el Gobierno no va a aceptar chantajes de personas ni de organizaciones.
