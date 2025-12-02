ADIERAZPENAK
Sanchezek onartu du Juntsekin hartutako konpromisoak ez dituztela bete eta promesak jasotzen dituen dekretu bat iragarri du

Espainiako Gobernuko presidenteak onartu egin du Juntsekin dagoen krisia, eta iragarri du Ministroen Kontseiluak gaur onartuko duela udal inbertsioak malgutzeko eta alderdiarekin adostutako konpromisoak hartzeko errege lege-dekretua. Gainera, Jose Luis Abalosen akusazioak "gezurra" direla adierazi du eta 2018an ez zela Otegirekin bildu.

Pedro Sanchez. Argazkia: EFE
Pedro Sanchez. Argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak onartu du Juntsekin hartutako konpromisoak ez dituztela bete, eta Ministroen Kontseiluak hainbat konpromiso jasotzen dituen errege lege-dekretu bat onartuko duela baieztatu du.

RAC1 irrati katean egindako elkarrizketa batean, Sanchezek Juntsekin izandako "krisiaren larritasuna" onartu du, eta 2023an lortutako ituna "urrunetik datorren gatazka politiko batean elkarrizketa eta negoziazioa lortzeko aukera" zela defendatu du.

Gaur onartutako errege lege-dekretuak toki-erakundeen eta udalen finantza-esparrua malgutzea jasotzen du, eta Juntsek Sanchezekin adostutako neurri horri esker, alkateek gaitasun handiagoa izango dute gastu arruntik sortzen ez duten proiektuetan inbertitzeko, besteak beste, etxebizitzaren eraikuntzan edo uraren kudeaketan, eta hori onuragarria izango da "Kataluniako udalentzat eta Estatu osoarentzat".

Gainera, enpresen fakturazio-prozesuen digitalizazioa bultzatzeko epea luzatu du dekretuak, eta hori da Juntsek azken asteetan helarazi duen beste eskaeretako bat.

Sanchezek berretsi du bere gain hartzen dituela Juntsek adierazitako atzerapenak, eta defendatu du dekretu berriak "hitzartutakoa betetzea" eta Gobernuaren eta Carles Puigdemonten arteko elkarlanari berriro ekitea duela helburu.

Abalos eta Koldo Garcíaren "gezurrak"

Pedro Sanchezek adierazi du "gezurra" dela Jose Luis Abalos ministro ohiak haren eta Gobernuaren aurka egindako salaketak, eta ziurtatu du ez duela pertsonen edo erakundeen xantaiarik onartuko.

Abalosen eta Koldo Garciaren inguruan egindako lehen adierazpen publikoetan, Gobernuko buruak, RAC1 irrati-katean egindako elkarrizketa batean, eta ministroaren akusazioak gezurra diren galdetu diotenean, baietz erantzun du, eta pertsona guztiek defendatzeko eskubidea dutela adierazi du, "baina ez horrelako gezurrak eta desinformazioa zabaltzeko".

Gezur horien artean aipatu du bera 2018an Arnaldo Otegi buruzagi abertzalearekin bildu izana zentsura-mozioa adosteko, eta adierazpen horien aurrean berretsi du Gobernuak ez duela pertsonen edo erakundeen xantaiarik onartuko.

Pedro Sanchez Espainiako gobernua Junts per Catalunya Politika

