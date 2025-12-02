Sanchezek onartu du Juntsekin hartutako konpromisoak ez dituztela bete eta promesak jasotzen dituen dekretu bat iragarri du
Espainiako Gobernuko presidenteak onartu egin du Juntsekin dagoen krisia, eta iragarri du Ministroen Kontseiluak gaur onartuko duela udal inbertsioak malgutzeko eta alderdiarekin adostutako konpromisoak hartzeko errege lege-dekretua. Gainera, Jose Luis Abalosen akusazioak "gezurra" direla adierazi du eta 2018an ez zela Otegirekin bildu.
Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak onartu du Juntsekin hartutako konpromisoak ez dituztela bete, eta Ministroen Kontseiluak hainbat konpromiso jasotzen dituen errege lege-dekretu bat onartuko duela baieztatu du.
RAC1 irrati katean egindako elkarrizketa batean, Sanchezek Juntsekin izandako "krisiaren larritasuna" onartu du, eta 2023an lortutako ituna "urrunetik datorren gatazka politiko batean elkarrizketa eta negoziazioa lortzeko aukera" zela defendatu du.
Gaur onartutako errege lege-dekretuak toki-erakundeen eta udalen finantza-esparrua malgutzea jasotzen du, eta Juntsek Sanchezekin adostutako neurri horri esker, alkateek gaitasun handiagoa izango dute gastu arruntik sortzen ez duten proiektuetan inbertitzeko, besteak beste, etxebizitzaren eraikuntzan edo uraren kudeaketan, eta hori onuragarria izango da "Kataluniako udalentzat eta Estatu osoarentzat".
Gainera, enpresen fakturazio-prozesuen digitalizazioa bultzatzeko epea luzatu du dekretuak, eta hori da Juntsek azken asteetan helarazi duen beste eskaeretako bat.
Sanchezek berretsi du bere gain hartzen dituela Juntsek adierazitako atzerapenak, eta defendatu du dekretu berriak "hitzartutakoa betetzea" eta Gobernuaren eta Carles Puigdemonten arteko elkarlanari berriro ekitea duela helburu.
Abalos eta Koldo Garcíaren "gezurrak"
Pedro Sanchezek adierazi du "gezurra" dela Jose Luis Abalos ministro ohiak haren eta Gobernuaren aurka egindako salaketak, eta ziurtatu du ez duela pertsonen edo erakundeen xantaiarik onartuko.
Abalosen eta Koldo Garciaren inguruan egindako lehen adierazpen publikoetan, Gobernuko buruak, RAC1 irrati-katean egindako elkarrizketa batean, eta ministroaren akusazioak gezurra diren galdetu diotenean, baietz erantzun du, eta pertsona guztiek defendatzeko eskubidea dutela adierazi du, "baina ez horrelako gezurrak eta desinformazioa zabaltzeko".
Gezur horien artean aipatu du bera 2018an Arnaldo Otegi buruzagi abertzalearekin bildu izana zentsura-mozioa adosteko, eta adierazpen horien aurrean berretsi du Gobernuak ez duela pertsonen edo erakundeen xantaiarik onartuko.
Albiste izango dira: Pradales Akitania Berrian, langabezia datuak eta Txinako itsasoa
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Pradales Ardatz Atlantikoaren koordinatzailearekin bildu da, AHTaren lanak azkartzeko
Imanol Pradales lehendakaria Ardatz Atlantikoko koordinatzailearekin bildu da astelehen honetan, Bordelen (Frantzia). Bilera horretan, Abiadura Handiko Trenaren inguruko gai guztiak eta Euskal Autonomia Erkidegoan dituen loturak izan dituzte hizpide.
Elkarrekin Podemosek negoziazioetan jarraitzen du Gipuzkoako Foru Aldundiarekin, eta itxaropentsu da 2026ko aurrekonturako akordioa lortzeko
Laugarren bileraren ostean, oraindik denbora dutela adierazi du formazioak. Hala ere, Podemosen ustez, mahai gainean jarritako kopuruak "ez dira nahikoak".
Nafarroako Gobernuko kideek Belateko obren gainkostuengatik erantzukizunak eskatu dizkiote Chiviteri
PSN Gobernuko kideekin bildu da astelehen honetan Belateko obren inguruko azalpenak emateko. Ondoren, Nafarroako presidenteak gauza bera egin du EH Bildurekin.
Eusko Jaurlaritzak Francesca Albaneseri emango dio Rene Cassin giza eskubideen saria
Epaimahaiak Nazio Batuen Palestinako Lurralde Okupatuetarako errelatore bereziaren ibilbide profesionala eta independentzia aitortu eta balioetsi ditu.
Mouliaak 3 urteko kartzela zigorra eskatu du Errejonentzat, sexu abusu delitu jarraitua egotzita
Aktoreak eskatu du epaiketa ireki dezatela, eta 30.000 euroko kalte-ordaina ere bai; diputatu ohiak, ordea, ukatu egin du egozten zaiona, eta errudun jotzeko zantzurik ez dagoela adierazi du.
Diez Antxustegik "eztabaida politikoaren maila igotzea" eskatu du, Ayusok ETA "Euskadi eta Nafarroa hartzeko” prestatzen ari dela esan berritan
Joseba Diez Antxustegi EAJk Eusko Legebiltzarrean duen bozeramaileak uste du Isabel Diaz Ayuso Madrilgo Erkidegoko presidentea "errealitate paralelo" batean bizi dela; izan ere, esan berri du ETA "Euskadi eta Nafarroa hartzeko" prestatzen ari dela. "Ezin gara ibili esaten dena ETA dela, dena faxismoa dela; ezin gara ibili horrelako hitzak denerako erabiltzen, eta egin behar duguna da edukien inguruan hitz egin", gaineratu du.
EAJk bi jarleku gehiago izango lituzke, 29 eskuratuta, eta EH Bilduk 27 eserleku lortuko lituzke
Boto-aurreikuspenari buruz Eusko Jaurlaritzako Prospekzio Soziologikoen Kabineteak egindako inkestaren arabera, EAJk eta EH Bilduk hazkunde txikia izango lukete, eta PSE-EEk, berriz, beherakada txikia (eserleku bat galduko luke). Gainerako alderdietan ez litzateke aldaketarik izango.
Santos Cerdanek "dagokionean" azalpenak emango dituela esan du, Tafallako epaitegian agertu ostean
Santos Cerdan Milagron bizi da, jaioterrian, joan den azaroaren 19an Soto del Realeko espetxetik atera zenetik. Gaur lehen aldiz joan da Tafallako Lehen Auzialdiko Epaitegira, Leopoldo Puente Auzitegi Goreneko epaileak aske utzi ondoren hamabostean behin ezarritako agerraldia egitera.