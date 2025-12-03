Memoria histórica
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Fallece José Ángel González, propietario del bar Aldana de Alonsotegi, a los 89 años

En 1980 el grupo de extrema derecha Grupos Armados Españoles hizo estallar una bomba en la puerta del bar Aldana, donde murieron cuatro personas, y el caso quedó sin resolver y sin juzgar.
Euskaraz irakurri: Jose Angel Gonzalez, Alonsotegiko Aldana tabernako jabea hil da, 89 urterekin
author image

EITB

Última actualización

José Ángel González, propietario del bar Aldana de Alonsotegi, ha fallecido este lunes los 89 años. 

Hace casi 46 años, el 20 de enero de 1980, el grupo de extrema derecha Grupos Armados Españoles (GAE) hizo estallar en la puerta del bar una bomba con 6 kilos de Goma-2 asesinando a cuatro de las 15 personas que había en el interior del bar: Liborio Arana Gómez, de 54 años, Pacifico Fika Zuloaga, de 39, María Paz Armiño, de 38, y Manuel Santacoloma Velasco, de 57.

La bomba, situada en la puerta del bar, provocó el derrumbe de gran parte del edificio, que finalmente tuvo que ser demolida en su totalidad. 

El bar Aldana lo frecuentaban clientes de ideología abertzale y los propiertarios habían recibido amenazas en varias ocasiones. Hasta que la amenza se cumplió. 

Los GAE asumieron el atentado y José Amedo -ex policía condenado por Terrorismo de Estado- se hizo cargo de la investigación. Sin embargo, los hechos no han sido esclarecidos ni los responsables juzgados.

El documental Aldana 1980. Explosión de silencio elaborado por EITB sobre el atentado se puede ver en Nahieran. 

 

 

Memoria Histórica Bizkaia Atentados Política

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Otegi dice que tiene que dar un "disgusto" a Ayuso: "ETA desapareció hace mucho tiempo"

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, se ha referido en una entrevista en el podcast 'La Cafetera' a las declaraciones de Díaz Ayuso, quien aseguró que ETA prepara "su asalto" al País Vasco y Navarra mientras "sostiene a Sánchez". El líder de la coalición ha calificado de "disparate" esta reflexión y ha señalado que su formación "no quiere asaltar nada, quiere ganar las elecciones, hacer políticas públicas alternativas y construir un estatus político diferente". Otegi ha reafirmado que nunca se ha reunido con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que no ha hablado con él ni siquiera por teléfono, aunque no tendría inconveniente en hacerlo. "Algunos se llevarían grandes sorpresas si hago un listado de las personas con las que me he reunido", ha apostillado.
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Pradales da cuenta del "firme compromiso" de la Comisión Europea para impulsar el corredor ferroviario y recalca que es el momento de presionar a los Estados

El lehendakari ha cerrado hoy un viaje de dos días a la región francesa de Nouvelle-Aquitaine con una rueda de prensa en Burdeos junto al presidente de esta región francesa, Alain Rousset, después de que ambos se reunieran el lunes con el responsable del ramo de transportes de la Comisión Europea.
Cargar más