Fallece José Ángel González, propietario del bar Aldana de Alonsotegi, a los 89 años

José Ángel González, propietario del bar Aldana de Alonsotegi, ha fallecido este lunes los 89 años.

Hace casi 46 años, el 20 de enero de 1980, el grupo de extrema derecha Grupos Armados Españoles (GAE) hizo estallar en la puerta del bar una bomba con 6 kilos de Goma-2 asesinando a cuatro de las 15 personas que había en el interior del bar: Liborio Arana Gómez, de 54 años, Pacifico Fika Zuloaga, de 39, María Paz Armiño, de 38, y Manuel Santacoloma Velasco, de 57.

La bomba, situada en la puerta del bar, provocó el derrumbe de gran parte del edificio, que finalmente tuvo que ser demolida en su totalidad.

El bar Aldana lo frecuentaban clientes de ideología abertzale y los propiertarios habían recibido amenazas en varias ocasiones. Hasta que la amenza se cumplió.

Los GAE asumieron el atentado y José Amedo -ex policía condenado por Terrorismo de Estado- se hizo cargo de la investigación. Sin embargo, los hechos no han sido esclarecidos ni los responsables juzgados.

El documental Aldana 1980. Explosión de silencio elaborado por EITB sobre el atentado se puede ver en Nahieran.