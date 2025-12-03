Fallece José Ángel González, propietario del bar Aldana de Alonsotegi, a los 89 años
José Ángel González, propietario del bar Aldana de Alonsotegi, ha fallecido este lunes los 89 años.
Hace casi 46 años, el 20 de enero de 1980, el grupo de extrema derecha Grupos Armados Españoles (GAE) hizo estallar en la puerta del bar una bomba con 6 kilos de Goma-2 asesinando a cuatro de las 15 personas que había en el interior del bar: Liborio Arana Gómez, de 54 años, Pacifico Fika Zuloaga, de 39, María Paz Armiño, de 38, y Manuel Santacoloma Velasco, de 57.
La bomba, situada en la puerta del bar, provocó el derrumbe de gran parte del edificio, que finalmente tuvo que ser demolida en su totalidad.
El bar Aldana lo frecuentaban clientes de ideología abertzale y los propiertarios habían recibido amenazas en varias ocasiones. Hasta que la amenza se cumplió.
Los GAE asumieron el atentado y José Amedo -ex policía condenado por Terrorismo de Estado- se hizo cargo de la investigación. Sin embargo, los hechos no han sido esclarecidos ni los responsables juzgados.
El documental Aldana 1980. Explosión de silencio elaborado por EITB sobre el atentado se puede ver en Nahieran.
Junts asegura que no cambian su posición con el PSOE y les insta a tomar decisiones
"Hay tiempo para negociar, hay tiempo para cumplir y hay tiempo para tomar decisiones. Nosotros hemos negociado, hemos cumplido y hemos tomado decisiones. A partir de ahora quién debe tomar decisiones es el PSOE", ha recalcado Miriam Nogueras en rueda de prensa.
Chivite cesa al director de Obras Públicas tras la polémica por el sobrecoste de los túneles de Belate
El Gobierno de Navarra introducirá asimismo mejoras en la gestión de las obras, entre las que destacan el recambio de la dirección facultativa y la supervisión directa por parte del Servicio de Intervención del Departamento de Economía y Hacienda.
EH Bildu mantiene la enmienda a la totalidad a los presupuestos de Gipuzkoa para 2026
La coalición soberanista asegura que PNV y PSE "no han mostrado una actitud proactiva para mantener una negociación seria”.
María Ubarretxena sobre el traspaso de trasferencias: "De momento el Estado no nos ha pedido más plazo"
La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno ha señalado que el Gobierno Vasco sigue trabajando según los plazos que están establecidos y acordados por ambas partes. Ubarretxena ha confirmado que la Comisión Mixta de Transferencias se reunirá antes de que finalice el año 2025.
Otegi dice que tiene que dar un "disgusto" a Ayuso: "ETA desapareció hace mucho tiempo"
El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, se ha referido en una entrevista en el podcast 'La Cafetera' a las declaraciones de Díaz Ayuso, quien aseguró que ETA prepara "su asalto" al País Vasco y Navarra mientras "sostiene a Sánchez". El líder de la coalición ha calificado de "disparate" esta reflexión y ha señalado que su formación "no quiere asaltar nada, quiere ganar las elecciones, hacer políticas públicas alternativas y construir un estatus político diferente". Otegi ha reafirmado que nunca se ha reunido con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que no ha hablado con él ni siquiera por teléfono, aunque no tendría inconveniente en hacerlo. "Algunos se llevarían grandes sorpresas si hago un listado de las personas con las que me he reunido", ha apostillado.
Andueza pide ser "realistas" y aprovechar la "oportunidad histórica" para lograr un acuerdo sobre un nuevo estatus
En una entrevista en el programa "Boulevard" de Radio Euskadi, el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha admitido que el derecho a decidir sigue siendo el gran escollo para actualizar el estatuto y ha rebajado el optimismo sobre un posible acuerdo.
El PP denuncia un ataque de las juventudes de la izquierda abertzale a su sede en Bilbao
La formación reclama al PNV que deje de “blanquear” a EH Bildu tras amanecer su sede rociada de pintura roja y con un cartel de Ernai.
Pradales da cuenta del "firme compromiso" de la Comisión Europea para impulsar el corredor ferroviario y recalca que es el momento de presionar a los Estados
El lehendakari ha cerrado hoy un viaje de dos días a la región francesa de Nouvelle-Aquitaine con una rueda de prensa en Burdeos junto al presidente de esta región francesa, Alain Rousset, después de que ambos se reunieran el lunes con el responsable del ramo de transportes de la Comisión Europea.
Sánchez asume sus "incumplimientos" con Junts y anuncia un decreto que recoge sus promesas
El presidente del Gobierno español ha reconocido la crisis abierta con Junts y ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará hoy un real decreto ley que flexibiliza las inversiones municipales e incorpora compromisos pactados con la formación. Además, ha calificado de “mentiras” las acusaciones de José Luis Ábalos y que no se reunió con Otegi en 2018.