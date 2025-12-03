Memoria historikoa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Jose Angel Gonzalez, Alonsotegiko Aldana tabernako jabea hil da, 89 urterekin

1980an eskuin muturreko Grupos Armados Españoles taldeak bonba bat lehertarazi zuen Aldana tabernako atean, eta lau pertsona hil ziren bertan. Kasua argitu gabe eta epaitu gabe gelditu zen.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Jose Angel Gonzalez, Alonsotegiko Aldana tabernako jabea hil da bart, 89 urterekin. Duela ia 46 urte, 1980ko urtarrilaren 20an eskuin muturreko Grupos Armados Españoles (GAE) taldeak 6 kilo Goma-2 zeramatzan bonba bat leherrarazi zuen tabernako atean, eta taberna barruan zeuden 15 lagunetatik lau hil ziren: Liborio Arana Gomez (54 urte), Pacifico Fika Zuloaga (39), Maria Paz Armiño (38) eta Manuel Santacoloma Velasco (57). 

Bonba tabernako atean kokatua zegoen eta zartako ikaragarriaren ondorioz, eraikinaren zati handi bat behera erori zen eta eraitsi egin behar izan zuten gerora zutik gelditu zen zatia. 

Aldana tabernan ideologia abertzaleko bezeroak egon ohi ziren eta mehatxuak behin baino gehiagotan jaso izan zituen Gonzalezek. Harik eta mehatxua bete eta eraso egin zuten arte.  

GAEk bere gain hartu zuen atentatua eta Jose Amedok (Estatu Terrorismoagatik zigortutako polizia-ohia) hartu zuen ikerketaren ardura. Baina, gertakariak ez dira argitu, ez eta arduradunak epaitu ere.  

EITBk atentatuari buruz egindako dokumentala 'Aldana 1980. Isiltasun eztanda' Nahieran plataforman dago ikusgai. 

 

 

Memoria Historikoa Bizkaia Atentatuak Politika

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Otegik dio "berri txarra" eman behar diola Ayusori: "ETA aspaldi desagertu zen"

Arnaldo Otegi EH Bilduren idazkari orokorrak Diaz Ayusoren adierazpenak izan ditu hizpide La Cafetera podcastean egindako elkarrizketa batean. Izan ere, Ayusok esan zuen ETA Euskadi eta Nafarroa hartzeko prestatzen ari dela, Sanchez horren berme dela. Koalizioaren buruak "zentzugabekeriatzat" jo du hausnarketa hori, eta jakinarazi du bere alderdiak ez duela "erasorik egin nahi, hauteskundeak irabazi nahi ditu, politika publiko alternatiboak egin eta estatus politiko ezberdina eraikitzeko". Otegik berretsi du ez dela inoiz Pedro Sanchez Espainiako presidentearekin bildu, eta ez duela harekin telefonoz ere hitz egin, nahiz eta ez lukeen horretarako eragozpenik izango. "Batzuek ezusteko handiak hartuko lituzkete norekin bildu izan naizen jakinaraziko banu", gaineratu du.

MADRID, 01/12/2025.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el acto de entrega de los Premios Anastasio de Gracia hoy lunes en el Auditorio Nacional de Madrid. EFE / Borja Puig de la Bellacasa / Pool Moncloa. ***SOLO USO EDITORIAL / SOLO USO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA/ (CRÉDITO OBLIGATORIO)***
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Sanchezek onartu du Juntsekin hartutako konpromisoak ez dituztela bete, eta iragarri du dekretu bat tramitatuko duela hitz emandakoa bete dadila

Espainiako Gobernuko presidenteak onartu egin du Juntsekin krisia egon badagoela, eta iragarri du Ministroen Kontseiluak gaur onartuko duela udal inbertsioak malgutzeko eta alderdiarekin adostutako konpromisoak betearazteko dekretua. Gainera, Jose Luis Abalosek botatako akusazioak "gezurra" direla adierazi du, eta esan du 2018an ez zela Otegirekin bildu.

Gehiago ikusi