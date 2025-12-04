El proyecto de ley dirigido a regular los festejos taurinos con menores en Euskadi sigue su tramitación en el Parlamento Vasco tras haber salido adelante su toma en consideración con el único voto en contra de Sumar.

La tramitación de la norma, que no afecta a las corridas de toros, ha sido aprobada con el apoyo de PNV, PSE-EE, PP y Vox, la abstención de EH Bildu, y el rechazo de Sumar.

Esta norma, que ha provocado críticas de asociaciones animalistas, busca regular en Euskadi los denominados "festejos taurinos de fomento" para garantizar la continuidad de unos espectáculos —más de 1000 al año en Euskadi— a los que coloca dentro del "extenso patrimonio cultural inmaterial de Euskadi".

Se trata de festejos como la suelta de becerros en recintos cerrados con o sin cuerda ('sokamuturra'), los recortadores o los encierros, siempre que estén dirigidos a menores de 16 años, que pueden participar con una autorización escrita de sus tutores. Si tienen menos de 14 años deben acceder acompañados por adultos, que no pueden tomar parte activa.

La prioridad de la ley es la seguridad de los menores y el bienestar animal, al permitir solo ejemplares bovinos de menos de 18 meses y prohibir cualquier tipo de maltrato a los animales.

Debate de los grupos parlamentarios

Desde los grupos que integran el Gobierno Vasco, el PNV ha explicado que la norma viene a llenar un vacío legal para poder organizar este tipo de actividades, ya que la Ley vasca de Protección de los Animales Domésticos prohíbe los espectáculos con animales que no cuenten con regulación propia.

En el mismo sentido, el PSE-EE ha insistido en que lo que se pretende es dotar de seguridad jurídica a estos eventos.

PP ha avanzado que su partido propondrá mejoras en el proceso de enmiendas y ha mostrado su satisfacción por que el Parlamento Vasco vaya a "poner fin al vacío legal propiciado por el Gobierno Vasco".

EH Bildu ha optado por ser "práctica y responsable" para tratar de mejorar el texto poniendo el foco en el bienestar animal y de la infancia y en la escucha de los agentes y asociaciones implicados.

El parlamentario de Sumar, Jon Hernández, ha lamentado que es la "primera ley del Estado que legaliza la participación de niños en espectáculos taurinos".

Por último, Vox ha destacado el arraigo que la tauromaquía tiene en la sociedad vasca.