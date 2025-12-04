El proyecto de ley de festejos taurinos con menores sigue su tramitación en el Parlamento Vasco
La tramitación de la norma, que no afecta a las corridas de toros, ha sido aprobada con el apoyo de PNV, PSE, PP y Vox, la abstención de EH Bildu, y el rechazo de Sumar.
El proyecto de ley dirigido a regular los festejos taurinos con menores en Euskadi sigue su tramitación en el Parlamento Vasco tras haber salido adelante su toma en consideración con el único voto en contra de Sumar.
La tramitación de la norma, que no afecta a las corridas de toros, ha sido aprobada con el apoyo de PNV, PSE-EE, PP y Vox, la abstención de EH Bildu, y el rechazo de Sumar.
Esta norma, que ha provocado críticas de asociaciones animalistas, busca regular en Euskadi los denominados "festejos taurinos de fomento" para garantizar la continuidad de unos espectáculos —más de 1000 al año en Euskadi— a los que coloca dentro del "extenso patrimonio cultural inmaterial de Euskadi".
Se trata de festejos como la suelta de becerros en recintos cerrados con o sin cuerda ('sokamuturra'), los recortadores o los encierros, siempre que estén dirigidos a menores de 16 años, que pueden participar con una autorización escrita de sus tutores. Si tienen menos de 14 años deben acceder acompañados por adultos, que no pueden tomar parte activa.
La prioridad de la ley es la seguridad de los menores y el bienestar animal, al permitir solo ejemplares bovinos de menos de 18 meses y prohibir cualquier tipo de maltrato a los animales.
Debate de los grupos parlamentarios
Desde los grupos que integran el Gobierno Vasco, el PNV ha explicado que la norma viene a llenar un vacío legal para poder organizar este tipo de actividades, ya que la Ley vasca de Protección de los Animales Domésticos prohíbe los espectáculos con animales que no cuenten con regulación propia.
En el mismo sentido, el PSE-EE ha insistido en que lo que se pretende es dotar de seguridad jurídica a estos eventos.
PP ha avanzado que su partido propondrá mejoras en el proceso de enmiendas y ha mostrado su satisfacción por que el Parlamento Vasco vaya a "poner fin al vacío legal propiciado por el Gobierno Vasco".
EH Bildu ha optado por ser "práctica y responsable" para tratar de mejorar el texto poniendo el foco en el bienestar animal y de la infancia y en la escucha de los agentes y asociaciones implicados.
El parlamentario de Sumar, Jon Hernández, ha lamentado que es la "primera ley del Estado que legaliza la participación de niños en espectáculos taurinos".
Por último, Vox ha destacado el arraigo que la tauromaquía tiene en la sociedad vasca.
Te puede interesar
EH Bildu rechaza "sin ambajes" la pancarta aparecida en Vitoria-Gasteiz y EH Bildu de Bilbao rechaza también el ataque a la sede del PP
En opinión de la coalición soberanista "la crítica política se tiene que dirimir en términos exclusivamente políticos y dialécticos" y ha hecho un "llamamiento a la responsabilidad a todos los agentes políticos y sociales del país.
El TEDH condena a Francia por no tratar bien la esclerosis del preso Ibon Fernandez Iradi
En su sentencia, los jueces europeos subrayan que la falta de esos cuidados adecuados para su enfermedad, que eran la condición para su mantenimiento en prisión, supone una violación del artículo del Convenio Europeo de Derechos Humanos que prohíbe los tratamientos inhumanos y degradantes.
Pradales condena "enérgicamente" los carteles contra el PSE-EE y el ataque a la sede del PP
"No es aceptable imponer formas de ver el mundo. No es aceptable y no lo aceptamos", ha dejado claro el lehendakari en una entrada en la red social X.
Dimite el gestor del Hospital de Torrejón de Madrid tras los audios sobre listas de espera
El grupo sanitario Ribera ha informado de que están realizando una auditoría "en profundidad para garantizar que no se ha producido ningún incumplimiento de los estándares de calidad en la atención a los pacientes, de la ética profesional, ni de la ley".
La gestión privada en hospitales públicos abre una nueva brecha entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno español
La filtración de una grabación del CEO del grupo Ribera, gestor del Hospital de Torrejón, ha desatado una polémica política de primer nivel. El presidente del Gobierno español y varios miembros del Ejecutivo acusan a la Comunidad de Madrid de convertir la sanidad en “un negocio”, mientras el Gobierno madrileño sostiene que no ha detectado incumplimientos en la concesión.
Vandalizan tres de las placas en memoria de las víctimas de ETA en Durango
Las placas conmemorativas se colocaron la semana pasada tras un acuerdo por el equipo de gobierno (PNV y PSE-EE) con el PP.
Nueve personas investigadas por “desórdenes públicos y daños” en una concentración en favor del euskera en San Sebastián
La protesta ha sido convocada por Ernai para denunciar los “ataques” y exigir que el euskera necesita “independencia”. Según el Departamento de Seguridad, la protesta no había sido comunicada.
El PNV pide "la implicación" de Sánchez para "esquivar las dificultades" para cumplir el Estatuto
En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha explicado que el plazo para el cumplimiento íntegro del Estatuto termina el 31 de diciembre, tal y como acordaron jeltzales y socialistas en el acuerdo de investidura de Sánchez. "Veremos el 31 de diciembre si queda algo por cumplir, qué se ha cumplido y qué no", ha indicado. VÍDEO ORIGINAL EN EUSKERA.
Fallece José Ángel González, propietario del bar Aldana de Alonsotegi, a los 89 años
En 1980 el grupo de extrema derecha Grupos Armados Españoles hizo estallar una bomba en la puerta del bar Aldana, donde murieron cuatro personas, y el caso quedó sin resolver y sin juzgar.