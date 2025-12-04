Eusko Legebiltzarrak tramitera onartu du zezen ikuskizunen inguruko lege proposamena
Hortaz, EAJk eta PSE-EEk aurkeztutako lege proposamenak bidea egingo du Eusko Legebiltzarrean. Jeltzaleen eta sozialisten testua babestu dute PPk eta Voxek, EH Bildu abstenitu egin da eta Sumarrek kontra bozkatu du.
Eusko Legebiltzarrak tramitera onartu du EAJk eta PSE-EEk zezen ikuskizunak arautzeko egindako lege proposamena. Gobernua sustengatzen duten bi alderdiek (EAJ eta PSE-EE), PPk eta Voxek alde bozkatu dute, EH Bildu abstenitu egin da eta Sumarrek, berriz, kontra.
Hortaz, zezenketak barne hartzen ez dituen lege testuak bere bidea jarraituko du Legebiltzarrean.
Lege proposamenaren helburua zezen ikuskizunak (sokamuturra, errekortariak, entzierroak) arautzea da, izan ere, urtean gisa horretako 1.000 ikuskizun inguru antolatzen dira Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan.
Testuak jasotzen du, besteak beste, adin txikikoek gurasoen idatzizko baimena beharko dutela horietan parte hartzeko (14 urtetik beherakoek helduek lagunduta sartu beharko dute, baina ezingo dute aktiboki parte hartu) eta ezingo zaiela animaliei inolako tratu txarrik eman.
Espero bezala, talde animalistak legearen aurka agertu dira zezen ikuskizunen "jarraipena" bermatu nahi dela iritzita.
Taldeen jarrera
Helburua lege hutsune bat betetzea dela azpimarratu du EAJk, izan ere, etxeko animaliak babesteko legeak berezko erregulaziorik ez duten animaliekin egindako ikuskizunak debekatzen ditu. PSE-EE ildo beretik mintzatu da, eta ekitaldi horiei segurtasun juridikoa eman nahi zaiela gaineratu du.
PP pozik agertu da lege hutsune bat beteko delakoan. Dena den, testua hobetzeko zuzenketak iragarri ditu.
EH Bilduk bere jarrera "praktikoa eta arduratsua" defendatu du, eta testua hobetzen saiatzeko eragile eta elkarteak entzungo dituela nabarmendu du.
Sumarrek, bere aldetik, salatu du zezen ikuskizunetan adin txikikoen parte hartzea legeztatzen duen estatu espainiarreko lehen legea izango dela.
Azkenik, Voxek tauromakia euskal gizartean errotuta dagoela azpimarratu du.
Zure interesekoa izan daiteke
EH Bilduk "irmoki" gaitzetsi du Gasteizen agertutako pankarta eta Bilboko EH Bilduk ere PPren egoitzako erasoa arbuiatu du
Koalizio subiranistaren iritziz "kritika politikoa termino politiko eta dialektikoetan soilik" adierazi behar da, eta Euskal Herriko eragile politiko eta sozial guztiei "erantzukizunez jokatzeko" deia egin die.
Giza Eskubideen Europako Auzitegiak Frantzia zigortu du Ibon Fernandez Iradi presoaren esklerosia ondo ez tratatzeagatik
Epaian, Europako epaileek nabarmendu dutenez gaixotasunerako zaintza egokiak eskaini ez izanak, espetxean mantentzeko baldintza zena, Giza Eskubideen Europako Hitzarmenean tratu ankerrak eta umiliagarriak debekatzen dituen artikulua urratzen du.
Pradalesek "irmoki" gaitzetsi ditu PSE-EEren aurkako kartelak eta PPren egoitzaren aurkako erasoa
"Ez da onargarria mundua ikusteko moduak inposatzea. Ez da onargarria, eta ez dugu onartzen", esan du lehendakariak X sare sozialean.
Madrilgo Torrejon Ospitaleko kudeatzaileak dimititu egin du, itxaron-zerrendei buruzko audioen ondorioz
Ribera osasun-taldeak jakinarazi duenez, auditoria sakon bat egiten ari dira "bermatzeko pazienteen arretan, etika profesionalean eta legean kalitate-estandarrak bete egin direla".
Ospitale publikoen kudeaketa pribatuak beste arrakala bat urratu du Madrilgo Erkidegoko eta Espainiako gobernuen artean
Torrejongo Ospitalea kudeatzen duen Ribera taldeko CEOaren grabazio bat filtratu da, eta berehala piztu da polemika. Espainiako Gobernuko presidenteak eta hainbat kidek osasuna "negozio" bihurtzea leporatu diote Madrilgo Erkidegoari, eta Madrilgo Gobernuak dio ez duela arau-hausterik antzeman.
ETAren biktimen omenez jarritako hiru plaka margotu dituzte, Durangon
Joan den astean jarri zituzten plaka oroigarriak, gobernu-taldeak (EAJk eta PSE-EEk) PPrekin akordioa lortu ostean.
Bederatzi pertsona ikerketapean Donostian Ernaik euskararen alde egindako elkarretaratzean parte hartzea eta "desordena publikoak eta kalteak" egotzita
Ernaik deitu du protesta, "erasoak" salatzeko eta euskarak "independentzia" behar duela eskatzeko. Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailaren arabera, protestaren berri ez zuten eman.
EAJk Sanchez inplika dadila eskatu du, Estatutua betetzeko “oztopoak” gainditzeko
Maribel Vaquero EAJk Espainiako Kongresuan duen bozeramaileak Euskadi Irratian egin dioten elkarrizketan azaldu duenez, epemuga ez da aldatu eta eskualdatzeke dauden eskumenak abenduaren 31rako transferitu beharko dituzte.
Jose Angel Gonzalez, Alonsotegiko Aldana tabernako jabea hil da, 89 urterekin
1980an eskuin muturreko Grupos Armados Españoles taldeak bonba bat lehertarazi zuen Aldana tabernako atean, eta lau pertsona hil ziren bertan. Kasua argitu gabe eta epaitu gabe gelditu zen.