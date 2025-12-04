EUSKO LEGEBILTZARRA
Eusko Legebiltzarrak tramitera onartu du zezen ikuskizunen inguruko lege proposamena

Hortaz, EAJk eta PSE-EEk aurkeztutako lege proposamenak bidea egingo du Eusko Legebiltzarrean. Jeltzaleen eta sozialisten testua babestu dute PPk eta Voxek, EH Bildu abstenitu egin da eta Sumarrek kontra bozkatu du. 

Pleno de control en el Parlamento Vasco REMITIDA / HANDOUT por PARLAMENTO VASCO Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 07/11/2025
Eusko Legebiltzarraren osoko bilkura. Artxiboko argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Eusko Legebiltzarrak tramitera onartu du EAJk eta PSE-EEk zezen ikuskizunak arautzeko egindako lege proposamena. Gobernua sustengatzen duten bi alderdiek (EAJ eta PSE-EE), PPk eta Voxek alde bozkatu dute, EH Bildu abstenitu egin da eta Sumarrek, berriz, kontra. 

Hortaz, zezenketak barne hartzen ez dituen lege testuak bere bidea jarraituko du Legebiltzarrean. 

Lege proposamenaren helburua zezen ikuskizunak (sokamuturra, errekortariak, entzierroak) arautzea da, izan ere, urtean gisa horretako 1.000 ikuskizun inguru antolatzen dira Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. 

Testuak jasotzen du, besteak beste, adin txikikoek gurasoen idatzizko baimena beharko dutela horietan parte hartzeko (14 urtetik beherakoek helduek lagunduta sartu beharko dute, baina ezingo dute aktiboki parte hartu) eta ezingo zaiela animaliei inolako tratu txarrik eman. 

Espero bezala, talde animalistak legearen aurka agertu dira zezen ikuskizunen "jarraipena" bermatu nahi dela iritzita. 

Taldeen jarrera

Helburua lege hutsune bat betetzea dela azpimarratu du EAJk, izan ere, etxeko animaliak babesteko legeak berezko erregulaziorik ez duten animaliekin egindako ikuskizunak debekatzen ditu. PSE-EE ildo beretik mintzatu da, eta ekitaldi horiei segurtasun juridikoa eman nahi zaiela gaineratu du. 

PP pozik agertu da lege hutsune bat beteko delakoan. Dena den, testua hobetzeko zuzenketak iragarri ditu.

EH Bilduk bere jarrera "praktikoa eta arduratsua" defendatu du, eta testua hobetzen saiatzeko eragile eta elkarteak entzungo dituela nabarmendu du. 

Sumarrek, bere aldetik, salatu du zezen ikuskizunetan adin txikikoen parte hartzea legeztatzen duen estatu espainiarreko lehen legea izango dela. 

Azkenik, Voxek tauromakia euskal gizartean errotuta dagoela azpimarratu du. 

