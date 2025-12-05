El PSOE reconoce no haber estado "a la altura" con las denunciantes de Salazar

El PSOE ha reconocido este viernes que la comunicación del partido con las denunciantes del exdirigente socialista y exasesor de la Moncloa Paco Salazar no ha estado "a la altura" y necesita ser mejorada.

En una nota informativa enviada a las federaciones regionales del partido, el PSOE ha lamentado no haber "arropado suficientemente" a las denunciantes, dos militantes del partido que trabajaban con Salazar en la Moncloa y que depositaron sus testimonios en el canal interno del partido el pasado mes de julio.

"Nos duele que haya sucedido", han incidido desde Ferraz, subrayando que su compromiso es "siempre seguir mejorando en la lucha contra el acoso hacia las mujeres y en el desarrollo de políticas de igualdad".

En el documento que el PSOE ha enviado a los secretarios de Organización de las diferentes federaciones regionales y a los miembros de la Ejecutiva federal, los socialistas explican que las denuncias contra Salazar "están siendo analizadas y contrastadas" por el Órgano contra el acoso "dentro del plazo" que recoge el protocolo que el partido aprobó el pasado mes de mayo.

Las conclusiones se reunirán en un informe que incluirá la propuesta de medidas a adoptar por el partido y será trasladado a las partes y a la Secretaría de Organización, añaden.

Las denuncias contra Salazar salieron a la luz a raíz de una publicación de Eldiario.es. La publicación coincidió con la celebración del Comité Federal socialista en el que, tras el escándalo del exsecretario de Organización Santos Cerdán, se iba a renovar la dirección del partido, donde Salazar iba a tener un puesto destacado. Sin embargo, al conocerse las denuncias, el partido decidió apartarle de sus cargos y responsabilidades.

Dos días después, según detalla Ferraz, la formación activó un canal específico que "se venía desarrollando desde mayo" para que el Órgano contra el acoso interno pudiera recibir denuncias, también de forma anónima, tal como ocurrió con las de estas dos mujeres.

A pesar de ello, reconocen, la comunicación con las denunciantes no fue la correcta, aunque inciden en que las denuncias no fueron borradas del canal interno, sino que, pasados 90 días desde el registro, el propio sistema las "oculta para extremar las garantías de protección de datos".