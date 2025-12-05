Jazarpena
Salazar salatu zuten emakumeak “behar bezala babestu” ez izana onartu du PSOEk

Paco Salazar Moncloako aholkulari ohiarekin lan egiten zuten alderdiko bi militantek jazarpena jasan zutela salatu zuten. Sozialisten esanetan, protokoloak aktibatu zituzten.

PSOEren egoitza Ferrazen. Argazkia: Europa Press
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

PSOEk ostiral honetan aitortu duenez, alderdiak Paco Salazar buruzagi sozialista eta Moncloako aholkulari ohiaren salatzaileekin duen komunikazioa "ez da modurik onenean egin" eta hobetu beharra dago.

Alderdiko eskualdeko federazioei bidalitako ohar informatibo batean, PSOEk deitoratu egin du Moncloan Salazarrekin lan egiten zuten eta uztailean euren testigantzak alderdiaren barne katean utzi zituzten bi militanteak "behar bezala babestu" ez izana.

"Min ematen digu gertatu izanak", azpimarratu dute Ferrazetik, eta "emakumeen aurkako jazarpenaren aurkako borrokan eta berdintasun-politiken garapenean hobetzen jarraitzea" dela haien konpromisoa.

PSOEk eskualdeko federazioetako Antolakuntza idazkariei eta Zuzendaritza Federaleko kideei bidali dien dokumentuan, sozialistek azaldu dute Salazarren aurkako salaketak "aztertzen eta egiaztatzen" ari dela jazarpenaren aurkako Organoa, alderdiak maiatzean onartutako protokoloak jasotzen duen "epearen barruan".

Ondorioak txosten batean bilduko dira, alderdiak hartu beharreko neurrien proposamena barne, eta alderdiei eta Antolakuntza Idazkaritzari helaraziko zaie.

Salazarren aurkako salaketak Eldiario.es-en argitalpen baten ondorioz azaleratu ziren. Argitalpena bat etorri zen sozialisten Batzorde Federalarekin, non, Santos Cerdan Antolakuntza idazkari ohiaren eskandaluaren ondoren, alderdiaren zuzendaritza berritu eta Salazarrek postu nabarmena izango zuen. Hala ere, salaketen berri izan zenean, alderdiak bere kargu eta erantzukizunetatik aldentzea erabaki zuen.

Bi egun geroago, Ferrazek zehaztu duenez, alderdiak "maiatzetik garatzen ari zen" kanal espezifiko bat aktibatu zuen, barneko jazarpenaren aurkako organoak salaketak jaso zitzan, modu anonimoan hori ere, bi emakume horien salaketekin gertatu zen bezala.

Hala eta guztiz ere, aitortu dute salatzaileekiko komunikazioa ez zela zuzena izan, baina nabarmendu dute salaketak ez zirela barneko kanaletik ezabatu; aitzitik, erregistrotik 90 egun igaro ondoren, sistemak berak "ezkutatu egiten ditu, datuak babesteko bermeak zorrozteko".

