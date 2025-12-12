PNV y PSE-EE incorporarán al presupuesto vasco de 2026 enmiendas de la oposición por valor de dos millones de euros

El PNV y el PSE-EE incorporarán al presupuesto del Gobierno Vasco de 2026 media docena de enmiendas de EH Bildu, PP y Sumar por un importe global de algo más de dos millones de euros.

La formación jeltzale ha recordado que el consejero de Hacienda, Noël d'Anjou, ya mostró su disposición para incorporar aportaciones que "mejoraran" el proyecto.

El PNV y el PSE-EE han analizado "con seriedad y rigor" las enmiendas de la oposición, y han adoptado "una decisión generosa" y que demuestra que "otra forma de gobernar y de hacer política es posible". "Alejados del ruido, desde la seriedad y el rigor", ha manifestado.

En el caso de EH Bildu se aceptará una enmienda sobre la modernización del sistema institucional por importe de un millón de euros.

Asimismo, el PNV y el PSE-EE aceptarán una enmienda del PP para crear un programa de convivencia intergeneracional, para personas mayores y jóvenes, con una partida de 300 000 euros.

También se aceptan propuestas de este grupo para incrementar las partidas para ayudas a víctimas de violencia sexual, para proyectos singulares de comercio urbano, o para acciones promocionales, todas ellas por valor de 584 000 euros.

En el caso de Sumar, se aceptará su enmienda sobre Euskaldendak, con el fin de impulsar un proyecto de comercio de 'última milla' en Llanada Alavesa, por importe de 125 000 euros.