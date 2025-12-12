AURREKONTUAK
EAJk eta PSE-EEk oposizioaren ekarpenak onartuko dituzte 2026ko aurrekontuetarako, bi milioi euroko balioarekin

Partida nagusia EH Bilduren proposamen batentzat izango da, sistema instituzionala modernizatzeko helburuarekin, milioi bat euroko zenbatekoarekin. Halaber, PPren ekarpen bat jasoko dute, belaunaldien arteko bizikidetza programa bat sortzeko, eta Sumarrek Euskaldendak ekimenaren inguruan egindako ekarpen bat, besteak beste.

Noël d'Anjou, consejero de Hacienda, en el Parlamento Vasco
Noël d 'Anjou, Ogasun sailburua, Eusko Legebiltzarrean. Artxiboko argazkia: @noeldanjou
author image

EITB

Azken eguneratzea


Euskal Autonomia Erkidegoko (EAE) 2026ko aurrekontu orkorretan EH Bilduren, PPren eta Sumarren ekarpenak jasoko dituzte EAJk eta PSE-EEk.

Testuinguru horretan, alderdi jeltzaleak gogora ekarri du Noël d 'Anjou Ogasun sailburua prest agertu zela "aurrekontu proiektua hobetzeko" ekarpenak jasotzeko.

EAJk eta PSE-EEk "seriotasunez eta zorroztasunez" aztertu dituzte oposizioko taldeen ekarpenak, eta "erabaki eskuzabala" hartu dute, "gobernatzeko eta politika egiteko beste modu bat posible dela erakusten duena".

Ildo horretatik, erakunde sistemaren modernizazioaren inguruan EH Bilduk egindako proposamena onartuko da, milioi bat euroko balioa duena.

Halaber, EAJk eta PSE-EEk PPren ekarpen bat jasoko dute, belaunaldien arteko bizikidetza programa bat sortzeko, adinekoentzat eta gazteentzat, 300.000 euroko partida batekin.

Halaber, talde horren proposamenak onartu dira sexu-indarkeriaren biktimentzako laguntzetarako, hiri-merkataritzako proiektu berezietarako edo sustapen-ekintzetarako, 584.000 euroko balioarekin.

Sumarren kasuan, Euskaldendak ekimenaren inguruan egindako proposamena onartuko da, Arabako Lautadan merkataritza-proiektu bat bultzatzeko helburuarekin, 125.000 euroko zenbatekoarekin.

EAJ PSE EE Eusko Jaurlaritza Euskal Autonomia Erkidegoa EH Bildu Euskadiko Alderdi Popularra Sumar Alderdi Politikoak EAEko Aurrekontuak 2025 Politika

