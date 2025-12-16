Interior cesa al jefe de la Policía en Lleida tras conocer su condena por acoso sexual en San Sebastián
El Ministerio del Interior cesará al nuevo comisario provincial de la Policía Nacional en Lleida, Antonio Royo Subías, tras conocer que fue declarado culpable de atosigar y requerir sexualmente a una subordinada en el País Vasco en 1999.
Así lo han señalado fuentes del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, que han confirmado que el cese será inmediato y han confirmado la información que este lunes publica el diario 'Segre'.
Según esa información, el comisario, entonces inspector jefe, dirigía una Unidad de Intervención Policial (UIP) en San Sebastián y, a tenor de lo que declaró probado la Audiencia de Gipuzkoa y confirmó el Tribunal Supremo, "desde el momento de su incorporación" comenzó a "requerir" a la víctima "para que mantuviera relaciones sexuales" con él.
"Si accedía a sus pretensiones —añadía el fallo, se encargaría de que obtuviera" dietas, días de descanso, permisos y facilidades para ascender, pero, "en caso contrario, le señalaba que se convertiría en su enemiga", lo que la abocaba a "peores servicios, etc", recoge el diario de esa sentencia.
La Audiencia relata otros episodios, como el manotazo en el culo que el actual comisario dio a la agente -que pidió el traslado a Barcelona- durante una comida con más funcionarios policiales en Pamplona.
El tribunal declaró probado el acoso sexual e impuso a Royo una multa de 1080 euros y una indemnización a la agente acosada con 3000 euros.
Royo tomó posesión como comisario provincial de Lleida el pasado 9 de diciembre.
Te puede interesar
Sumar avisa a Sánchez de que "el inmovilismo no es una opción" y vuelve a pedir cambios
Ernest Urtasun ha señalado que es en un momento "muy grave" de la legislatura, ante los casos de presunta corrupción que afectan al PSOE y las denuncias de acoso sexual contra dirigentes socialistas.
Sánchez se reunirá con Junqueras (ERC) a principios de año para abordar la continuidad de la legislatura
Respecto a Junts, Pedro Sánchez ha reconocido que “la relación” con el partido catalán “está rota”, aunque ha mostrado “su voluntad absoluta” de cumplir con los acuerdos alcanzados.
Sánchez reitera su "compromiso absoluto con el feminismo" y la "contundencia" contra la corrupción
El presidente del Gobierno español ha comparecido en la Moncloa para hacer balance del año. Sánchez ha reiterado su voluntad de agotar la legislatura y que, para ello, buscará apoyos parlamentarios "hasta debajo de las piedras".
Urkullu considera "insostenible" la situación del Gobierno español
En su conferencia en el "Fórum Europa. Tribuna Euskadi", el lehendakari y presidente de la Fundación eAtlantic ha analizado también la actualidad política vasca y ha restado importancia a las "llamadas disensiones" entre PNV y PSE, formaciones que son capaces de acordar en pos de la "estabilidad".
Queda en libertad la persona arrestada en la protesta contra CAF en Bilbao
La protesta pedía a la empresa vasca CAF que abandonara sus contratos con Israel. Durante el acto, cuatro ertzainas resultaron heridos por contusiones, y varios manifestantes denunciaron también haber resultado heridos.
La marcha en autobús en memoria de Mikel Zabalza culmina en San Sebastián con un emotivo acto
Se cumplen 40 años de la detención, tortura y asesinato del conductor de autobús navarro. Organizada por la iniciativa Mikel Gogoan, la exposición itinerante ha llegado este domingo a la capital guipuzcoana, donde una vez más, los familiares de Zabalza han exigido "verdad, justicia y reparación" y han reclamado a las instituciones vascas que sean "un acicate" para esclarecer el caso.
Sánchez insiste en su voluntad de seguir gobernando aunque sea "en este tiempo tan convulso"
En un mitin en Cáceres, el presidente del Gobierno español ha defendido que el PSOE ha actuado "con contundencia y transparencia" ante los casos de supuesta corrupción y acoso sexual dentro del partido. Se trata de su primera aparición en días, mientras Sumar, miembro del gobierno de coalición, y otros socios de investidura, como el PNV, le urgen a dar un giro de 180 grados o convocar elecciones.
Nueva protesta contra CAF en San Sebastián, a la que le piden que no haga negocios con Israel
La protesta se ha realizado en la estación de Euskotren de Amara, donde han parado la circulación durante varios minutos tras la colocación de pancartas sobre las vías. El representante de los manifestantes, Joseba Álvarez, ha explicado que "no se puede llevar a cabo un proyecto de estas características sin colaborar con el sionismo", por lo que piden a CAF que retire el proyecto de tranvía en Israel.
La Audiencia Nacional investiga un contrato de Tubos Reunidos por presuntas ‘mordidas’ a Leire Díaz
El informe de la Guardia Civil asegura que la empresa habría pagado comisiones para acelerar la adjudicación de un contrato por valor de 113 millones de euros. También consta otro contrato con la empresa navarra Erri Berri.