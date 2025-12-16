Violencia machista
Interior cesa al jefe de la Policía en Lleida tras conocer su condena por acoso sexual en San Sebastián

El comisario, entonces inspector jefe, dirigía una Unidad de Intervención Policial (UIP) en San Sebastián y, a tenor de lo que declaró probado la Audiencia de Gipuzkoa y confirmó el Tribunal Supremo, "desde el momento de su incorporación" comenzó a "requerir" a la víctima "para que mantuviera relaciones sexuales" con él.
BRUSSELS (Belgium), 08/12/2025.- Spanish Minister for the Interior Fernando Grande-Marlaska Gomez (C) during a European Interior Ministers meeting in Brussels, Belgium, 08 December 2025. EU Home Affairs Ministers are working to finalize the first Annual Solidarity Pool (starting June 2026) under the Migration Pact, deciding on contributions (relocations/funds) from member states to support those under pressure, while also advancing new laws for faster asylum processing and returns, including mandatory border procedures for certain applicants and clear rules for safe countries, aiming for quicker decisions and increased return efficiency. (Bélgica, Bruselas) EFE/EPA/OLIVIER HOSLET
El ministro Grande-Marlaska.
Agencias | EITB

El Ministerio del Interior cesará al nuevo comisario provincial de la Policía Nacional en Lleida, Antonio Royo Subías, tras conocer que fue declarado culpable de atosigar y requerir sexualmente a una subordinada en el País Vasco en 1999.

Así lo han señalado fuentes del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, que han confirmado que el cese será inmediato y han confirmado la información que este lunes publica el diario 'Segre'.

Según esa información, el comisario, entonces inspector jefe, dirigía una Unidad de Intervención Policial (UIP) en San Sebastián y, a tenor de lo que declaró probado la Audiencia de Gipuzkoa y confirmó el Tribunal Supremo, "desde el momento de su incorporación" comenzó a "requerir" a la víctima "para que mantuviera relaciones sexuales" con él.

"Si accedía a sus pretensiones —añadía el fallo, se encargaría de que obtuviera" dietas, días de descanso, permisos y facilidades para ascender, pero, "en caso contrario, le señalaba que se convertiría en su enemiga", lo que la abocaba a "peores servicios, etc", recoge el diario de esa sentencia.

La Audiencia relata otros episodios, como el manotazo en el culo que el actual comisario dio a la agente -que pidió el traslado a Barcelona- durante una comida con más funcionarios policiales en Pamplona.

El tribunal declaró probado el acoso sexual e impuso a Royo una multa de 1080 euros y una indemnización a la agente acosada con 3000 euros.

Royo tomó posesión como comisario provincial de Lleida el pasado 9 de diciembre.

