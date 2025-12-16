Indarkeria matxista
Barne Ministerioak Lleidako poliziaburua kargutik kendu du, Donostian sexu-jazarpenagatik ezarritako zigorraren berri izan ostean

Komisarioa inspektoreburua zen garai hartan Donostian, Poliziaren Esku Hartzeko Unitate bat (UIP) zuzentzen ari zen, eta, Gipuzkoako Auzitegiak frogatutzat jo eta Auzitegi Gorenak berretsi zuenaren arabera, "lanean hasi zen unetik" biktimari, bere agintepeko agente bat, "berarekin sexu-harremanak izateko" eskatzen hasi zitzaion.

Grande-Marlaska ministroa.
Espainiako Barne Ministerioak  Antonio Royo Subías Lleidako probintzia-komisario izendatu berria kargutik kenduko du, Euskal Herrian 1999an bere kargupeko agente bat sexualki jazartzeagatik zigortua izan zela jakin orduko. 

Hala jakinarazi dute Fernando Grande-Marlakak zuzentzen duen departamentutik, astelehenean Segre egunkariak argitaratutako baieztatu dute eta kargugabetzea berehalakoa izango dela argitu. 

Informazio horren arabera, komisarioa inspektoreburua zen garai hartan Donostian, Poliziaren Esku Hartzeko Unitate bat (UIP) zuzentzen ari zen, eta, Gipuzkoako Auzitegiak frogatutzat jo eta Auzitegi Gorenak berretsi zuenaren arabera, "lanean hasi zen unetik" biktimari, bere agintepeko agente bati, "berarekin sexu-harremanak izateko" eskatzen hasi zitzaion.

"Haren eskaerei men eginez gero —zioen ebazpen judizialak—, hark lortuko omen zituen"  emakumearentzako dietak, atseden egunak, baimenak eta karguz igotzeko erraztasunak, baina, "kontrakoan, esaten zion etsai bihurtuko zela", eta horrek "zerbitzu okerragoak" egitera eramango zuen. 

Audientziak beste gertakari batzuk ere jasotzen ditu, esaterako, komisarioak agenteari ipurdian emandako zartako bat, Iruñean beste polizia-funtzionario batzuekin izandako bazkari baten. 

Emakumeak Bartzelonara lekualdatzea eskatu zuen. Auzitegiak frogatutzat jo zuen sexu-jazarpena. Royori 1.080 euroko isuna ezarri zion eta jazarritako agenteari 3.000 euroko kalteordaina eman behar izan zion. 

Royok joan den abenduaren 9an hartu zuen Lleidako probintzia-komisario kargua. 

