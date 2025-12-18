Los 27 piden a la Comisión Europea una estrategia para formar la Macrorregión Atlántica
Los jefes de estado y gobierno reunidos en la última cumbre del año han pedido el desarrollo de esa estrategia para junio de 2027. Imanol Pradales ha recalcado que se trata del "resultado de años de trabajo, alianzas y liderazgo político".
Los jefes de estado y gobierno que están reunidos en Bruselas en la última cumbre del año han aprobado oficialmente una petición dirigida a la Comisión Europea en la que requieren que desarrolle, antes de junio de 2027, una estrategia para impulsar la Macrorregión Atlántica. De esta manera, los líderes de los 27 países han dado el primer paso formal para la creación de esta estructura.
La Macrorregión Atlántica es una reivindicación histórica del Gobierno Vasco y estaría integrada por regiones de Portugal, Francia, España e Irlanda, aunque también podrían incorporarse territorios del Reino Unido y Canadá con el objetivo de impulsar la colaboración transfronteriza.
Esta estructura transfronteriza definirá prioridades comunes y proyectos tractores, que después se traducirán en un impulso a la inversión, la conectividad y las políticas de reindustrialización en las regiones atlánticas. Supondrá un impulso a sectores como el de las energías renovables, la pesca, el turismo y las tecnologías digitales.
En la Unión Europea ya existen macrorregiones consolidadas, como la del Mediterráneo o la del Báltico, y el Atlántico sería el siguiente ámbito en sumarse a este modelo de cooperación.
El lehendakari Imanol Pradales se ha mostrado muy satisfecho con la decisión que se ha tomado este jueves en Bruselas porque "la Macrorregión Atlántica da un paso decisivo". Pradales opina que esta estructura "refuerza la posición de Euskadi" en Bruselas y permite "defender con voz propia" los intereses estratégicos, "desde la reindustrialización a la conectividad".
Asimismo, ha recalcado que este paso es "el resultado de años de trabajo, alianzas y liderazgo político".
Por su parte, el presidente del PNV, Aitor Esteban, también ha mostrado su alegría en un mensaje en redes sociales, afirmando que ha sido "una reivindicación histórica y apuesta de partido".
