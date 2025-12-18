REUNIÓN EN BRUSELAS

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Los 27 piden a la Comisión Europea una estrategia para formar la Macrorregión Atlántica

Los jefes de estado y gobierno reunidos en la última cumbre del año han pedido el desarrollo de esa estrategia para junio de 2027. Imanol Pradales ha recalcado que se trata del "resultado de años de trabajo, alianzas y liderazgo político".

Europako Kontseilua agintarien goi-bilera
Europako Kontseiluko bilera, artxiboko irudi batean.
Euskaraz irakurri: 27ek Makroeskualde Atlantikoa osatzeko estrategia eskatu diote Europako Batzordeari
author image

EITB

Última actualización

Los jefes de estado y gobierno que están reunidos en Bruselas en la última cumbre del año han aprobado oficialmente una petición dirigida a la Comisión Europea en la que requieren que desarrolle, antes de junio de 2027, una estrategia para impulsar la Macrorregión Atlántica. De esta manera, los líderes de los 27 países han dado el primer paso formal para la creación de esta estructura.

La Macrorregión Atlántica es una reivindicación histórica del Gobierno Vasco y estaría integrada por regiones de Portugal, Francia, España e Irlanda, aunque también podrían incorporarse territorios del Reino Unido y Canadá con el objetivo de impulsar la colaboración transfronteriza.

Esta estructura transfronteriza definirá prioridades comunes y proyectos tractores, que después se traducirán en un impulso a la inversión, la conectividad y las políticas de reindustrialización en las regiones atlánticas. Supondrá un impulso a sectores como el de las energías renovables, la pesca, el turismo y las tecnologías digitales.

En la Unión Europea ya existen macrorregiones consolidadas, como la del Mediterráneo o la del Báltico, y el Atlántico sería el siguiente ámbito en sumarse a este modelo de cooperación.

El lehendakari Imanol Pradales se ha mostrado muy satisfecho con la decisión que se ha tomado este jueves en Bruselas porque "la Macrorregión Atlántica da un paso decisivo".  Pradales opina que esta estructura "refuerza la posición de Euskadi" en Bruselas y permite "defender con voz propia" los intereses estratégicos, "desde la reindustrialización a la conectividad".

Asimismo, ha recalcado que este paso es "el resultado de años de trabajo, alianzas y liderazgo político". 

Por su parte, el presidente del PNV, Aitor Esteban, también ha mostrado su alegría en un mensaje en redes sociales, afirmando que ha sido "una reivindicación histórica y apuesta de partido".

Europa Unión Europea Política

Te puede interesar

Europako Kontseilua Brusela
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Los 27 pedirán dar pasos para la creación de la Macrorregión Atlántica

Fuentes de Lehendakaritza han mostrado a EITB un "prudente optimismo" a la espera de que se confirme una noticia "de gran relevancia para Euskadi". Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea están reunidos en Bruselas en la última cumbre del año, centrada en el apoyo financiero a Ucrania. Sin embargo, el borrador de conclusiones incluye también el encargo a la Comisión Europea para avanzar hacia la creación de la Macrorregión Atlántica.

GRAFCAV7808. PAMPLONA, 18/12/2025.- La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, durante la intervención del portavoz de UPN, Javier Esparza, en el pleno del Parlamento de Navarra que se celebra este jueves en Pamplona donde se trata el Proyecto de Ley Foral de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2026. EFE/Iñaki Porto
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Los socios sacan adelante los Presupuestos de Navarra para 2026 con el rechazo de UPN, PPN y Vox

Los Presupuestos para 2026 ascienden a 6.471 millones de euros, lo que supone un 4,8% más que el ejercicio anterior, alcanzado la cifra más alta de la historia de Navarra. Se han incorporado al dictamen 368 enmiendas por un valor total de 19,1 millones de euros, todas propuestas por los partidos que componen el Gobierno (PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin) y por EH Bildu.
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El nuevo Ararteko, Mancisidor, en euskera: "Quiero ser el Ararteko de todos"

El jurista Mikel Mancisidor ha sido elegido defensor del pueblo vasco por el Parlamento autonómico con los votos de PNV y PSE-EE, y del PP. La designación ha estado precedida por un cruce de acusaciones desde la tribuna parlamentaria entre PP y EH Bildu, coalición que ha criticado que Mancisidor no tiene "el nivel de euskera adecuado" y ha cuestionado que el PP haya apoyado la candidatura.

IMANOL PRADALES
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Pradales pide al Ministerio de Sanidad que "no ponga piedras" a las propuestas para mejorar Osakidetza

El lehendakari, Imanol Pradales, ha "exigido" este miércoles al Ministerio de Sanidad del Gobierno de España que "escuche y deje hacer y que atienda las propuestas" del Gobierno Vasco para paliar el déficit de médicos. "Al menos, que no ponga piedras en el camino que dificulten las mejoras que estamos intentado llevar a cabo en el sistema de salud vasco".
Cargar más
Publicidad
X