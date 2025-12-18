BILERA BRUSELAN

27ek Makroeskualde Atlantikoa osatzeko estrategia eskatu diote Europako Batzordeari

Urteko azken goi-bileran bildutako estatuburu eta gobernuburuek 2027ko ekainerako estrategia hori garatzea eskatu dute. Imanol Pradalesek "urtetako lanaren, aliantzen eta lidergoaren emaitza" dela azpimarratu du.

Europako Kontseilua agintarien goi-bilera
Europako Kontseiluko bilera, artxiboko irudi batean.
EITB

Azken eguneratzea

Urteko azken bileran batzartuta dauden Europar Batasuneko estatu eta gobernuburuek ofizialki onartu dute Europar Batzordeari eskatzea Makroeskualde Atlantikoa sortzeko estrategia bat egin dezala 2027ko ekaina baino lehen. Modu honetara lehen urrats formala egin dute 27 herrialdeetako liderrek. 

Makroeskualde Atlantikoa Eusko Jaurlaritzaren aldarrikapen historikoa da. Portugal, Frantzia, Espainia eta Irlandako eskualdeek osatuko lukete, baina Erresuma Batuko eta Kanadako lurraldeei ere sartzeko aukera eman dakieke, mugaz gaindiko lankidetza bultzatzeko helburuarekin. 

Eskualde horietan guztietan inbertsioa, konektibitatea eta berrindustrializazio-politikak bultzatuko lituzke egitura honek eta hainbat sektore indartzen lagunduko luke, hala nola, energia berriztagarriak, arrantza, turismoa edota teknologia digitalak. 

Europar Batasunean beste makroeskualde batzuk daude, Mediterraneokoa edo Baltikokoa kasu, eta Atlantikoa izango litzateke lankidetza-eredu horrekin martxan jarriko litzatekeen hurrengo eremua.

Imanol Pradales lehendakariak adierazi duenez, "urrats erabakigarria" egin du Europak. Makroeskualdea osatuta, "Euskadik pisua irabaziko du Europan".  

Bere hitzetan, Euskadik "ahots propioarekin defendatu ahal izango ditu interes estrategikoak" Europan eta "urtetako lanaren, aliantzen eta lidergoaren emaitza" da. 

Aitor Esteban EAJko presidenteak ere poztasuna azaldu du sare sozialetan. "Alderdiaren apustua" izan dela eta "lurralde- eta ekonomia-kohesioa indartzeko aukera paregabea" dela azpimarratu du.

Europa Europar Batasuna Politika

