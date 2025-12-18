27ek Makroeskualde Atlantikoa osatzeko estrategia eskatu diote Europako Batzordeari
Urteko azken goi-bileran bildutako estatuburu eta gobernuburuek 2027ko ekainerako estrategia hori garatzea eskatu dute. Imanol Pradalesek "urtetako lanaren, aliantzen eta lidergoaren emaitza" dela azpimarratu du.
Urteko azken bileran batzartuta dauden Europar Batasuneko estatu eta gobernuburuek ofizialki onartu dute Europar Batzordeari eskatzea Makroeskualde Atlantikoa sortzeko estrategia bat egin dezala 2027ko ekaina baino lehen. Modu honetara lehen urrats formala egin dute 27 herrialdeetako liderrek.
Makroeskualde Atlantikoa Eusko Jaurlaritzaren aldarrikapen historikoa da. Portugal, Frantzia, Espainia eta Irlandako eskualdeek osatuko lukete, baina Erresuma Batuko eta Kanadako lurraldeei ere sartzeko aukera eman dakieke, mugaz gaindiko lankidetza bultzatzeko helburuarekin.
Eskualde horietan guztietan inbertsioa, konektibitatea eta berrindustrializazio-politikak bultzatuko lituzke egitura honek eta hainbat sektore indartzen lagunduko luke, hala nola, energia berriztagarriak, arrantza, turismoa edota teknologia digitalak.
Europar Batasunean beste makroeskualde batzuk daude, Mediterraneokoa edo Baltikokoa kasu, eta Atlantikoa izango litzateke lankidetza-eredu horrekin martxan jarriko litzatekeen hurrengo eremua.
Imanol Pradales lehendakariak adierazi duenez, "urrats erabakigarria" egin du Europak. Makroeskualdea osatuta, "Euskadik pisua irabaziko du Europan".
Bere hitzetan, Euskadik "ahots propioarekin defendatu ahal izango ditu interes estrategikoak" Europan eta "urtetako lanaren, aliantzen eta lidergoaren emaitza" da.
Aitor Esteban EAJko presidenteak ere poztasuna azaldu du sare sozialetan. "Alderdiaren apustua" izan dela eta "lurralde- eta ekonomia-kohesioa indartzeko aukera paregabea" dela azpimarratu du.
Zure interesekoa izan daiteke
Makroeskualde Atlantikoaren sorrerarako urratsak ematea eskatuko dute 27ek
Lehendakaritzan "baikor" daude baina "zuhurrak" izan nahi dute, "Euskadirentzat garrantzi handia duen" albiste hau baieztatu arte. Izan ere, Europar Batasuneko estatuburuak eta gobernuburuak Bruselan bilduta daude, urteko azken goi-bileran, gai nagusia Ukrainaren finantziazioa dutela. Hala ere, ondorioen zirriborroak beste puntu bat ere jasotzen du: Europako Batzordeari Makroeskualde Atlantikoa sortzea eskatuko diote.
Ernaik kartelez bete du "El Correo" egunkariaren Bilboko egoitzako atea
Sare sozialetan bideo batean hartu dute astelehen gaueko ekintza bere gain.
Onartu dira Nafarroako 2026ko aurrekontuak, bazkideen babesarekin eta UPN, PPN eta Voxen kontrako botoekin
2026rako aurrekontuak 6.471 milioi eurokoak dira, iazkoak baino % 4,8 gehiago, eta Nafarroan inoizko aurrkontu altuenak. Azken asteotan 19,1 milioi euroko balioa duten 368 zuzenketa gehitu zaizkio Gobernuaren proposamenari, guztiak ere Gobernu-bazkideen alderdiek (PSN, Geroa Bai eta Contigo-Zurekin) eta EH Bilduk proposatutakoak.
Gogorak Txomin Letamendi EAJko militantea omendu du
Ondarroan eta Bilbon egingo dituzte omenaldiak, abenduaren 19an eta 22an, haren ohorea eta duintasunaren alde.
Eztabaida sutsua piztu da EH Bildu eta PPren artean ararteko berria aukeratzeko unean
"Jakin ezazue lehenago edo beranduago indar politiko gisa akabatuko zaituztela", ohartarazi dio De Andresek (PP) koalizio subiranistari. Otxandianok aurreratu du "neurri politikoak eta legalak" aztertuko dituztela haren aurka.
Mancisidor ararteko berria, euskaraz: "Guztion arartekoa izan nahi dut"
Mikel Mancisidor legelaria ararteko izendatu du Eusko Legebiltzarrak, EAJren, PSE-EEren eta PPren botoekin. Izendapenaren aurretik, PPk eta EH Bilduk akusazioak bota dizkiete elkarri, eta koalizioak kritikatu du Mancisidorrek ez duela "euskara maila egokia", eta zalantzan jarri du PPk hautagaitza babestu izana.
Melgosak egiturazko plan bat eskatu dio Sanchezi, populismoaren aurrean migrazioaren erronkari heltzeko
Ongizate sailburuak ohartarazi du diskurtso populistak arriskutsuak direla, are gehiago integrazioan oinarritutako estrategia komun, ordenatu bat bultzatzen ez bada.
Osakidetza hobetzeko proposamenei "oztoporik ez" jartzeko eskatu dio Pradalesek Osasun Ministerioari
Imanol Pradales lehendakariak Espainiako Gobernuko Osasun Ministerioari eskatu dio Eusko Jaurlaritza Osakidetzaren egoera hobetzeko egiten ari den proposamenak "entzuteko", eta, "gutxienez, oztoporik ez jartzeko". "Osasun Ministerioari exijitu nahi diot entzun dezala, eta egiten utz dezala", esan du.
Podemos prest dago Sumarrekin, IUrekin eta EH Bilduren aliantzak egiteko, Kongresuan hala erabakitzen badute
Gainera, Richar Vaquero Podemos Euskadiren koordinatzaile nagusiak adierazi duenez, "aurrera egingo dute" Gasteizko aurrekontuarekin, EAJrekin eta PSE-EErekin negoziatzen ari diren bitartean proposamen "interesgarriak" egiten bazaizkie.