Pradales, "muy satisfecho" por la Macrorregión Atlántica, que "aumenta el peso político de Euskadi en Europa"

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Pradales "oso pozik" dago Makroeskualde Atlantikoarekin, "Euskadik Europan duen pisu politikoa handitzen duelako"
El lehendakari Imanol Pradales ha mostrado su satisfacción por el paso dado ayer por los líderes europeos, que pidieron a la Comisión Europea que desarrolle, a más tardar en junio de 2027, la estrategia para impulsar la Macrorregión Atlántica. 

