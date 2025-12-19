Pradales, "muy satisfecho" por la Macrorregión Atlántica, que "aumenta el peso político de Euskadi en Europa"

Fuentes de Lehendakaritza han mostrado a EITB un "prudente optimismo" a la espera de que se confirme una noticia "de gran relevancia para Euskadi". Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea están reunidos en Bruselas en la última cumbre del año, centrada en el apoyo financiero a Ucrania. Sin embargo, el borrador de conclusiones incluye también el encargo a la Comisión Europea para avanzar hacia la creación de la Macrorregión Atlántica.