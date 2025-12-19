Pradales, "muy satisfecho" por la Macrorregión Atlántica, que "aumenta el peso político de Euskadi en Europa"
El lehendakari Imanol Pradales ha mostrado su satisfacción por el paso dado ayer por los líderes europeos, que pidieron a la Comisión Europea que desarrolle, a más tardar en junio de 2027, la estrategia para impulsar la Macrorregión Atlántica.
¿Cuál es el objetivo de la Macrorregión Atlántica?
La idea de unir a las regiones que miran al Atlántico para reforzar su influencia en la Unión Europea lleva décadas sobre la mesa. Ahora, Bruselas da un paso más y estudia crear una estructura común que agrupe a todos esos territorios.
Los 27 piden a la Comisión Europea una estrategia para formar la Macrorregión Atlántica
Los jefes de estado y gobierno reunidos en la última cumbre del año han pedido el desarrollo de esa estrategia para junio de 2027. Imanol Pradales ha recalcado que se trata del "resultado de años de trabajo, alianzas y liderazgo político".
Los 27 pedirán dar pasos para la creación de la Macrorregión Atlántica
Fuentes de Lehendakaritza han mostrado a EITB un "prudente optimismo" a la espera de que se confirme una noticia "de gran relevancia para Euskadi". Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea están reunidos en Bruselas en la última cumbre del año, centrada en el apoyo financiero a Ucrania. Sin embargo, el borrador de conclusiones incluye también el encargo a la Comisión Europea para avanzar hacia la creación de la Macrorregión Atlántica.
