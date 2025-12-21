PNV
Esteban augura elecciones generales en España en 2026

Euskaraz irakurri: Estebanek hauteskunde orokorrak iragarri ditu Espainian 2026an
author image

EITB

Última actualización

Entrevistado en La Sexta, el presidente del PNV cree que "esto no aguanta año y medio", haciendo referencia al deseo manifestado por Pedro Sánchez de agotar la legislatura y llegar hasta verano de 2027 como presidente. Estaban ha añadido que "Sánchez no puede esconder la cabeza como una avestruz, ni ponerse detrás del burladero de VOX".

 

EAJ-PNV Gobierno de España Pedro Sánchez Titulares de Hoy Política

Ernai llama a los jóvenes a organizarse contra el ascenso de la ultraderecha

En una movilización llevada a cabo en Bilbao, la organización juvenil ha denunciado las ideas reaccionarias y constantes ataques contra el euskera. Con la quema de una bandera española ante la capitanía marítima, la organización juvenil ha reivindicado un Bilbao euskaldun, antifascista y feminista. Asimismo, se ha adherido a la huelga general convocada por ELA y LB para marzo y llama a los jóvenes a organizarse con la independencia como meta.
PSE-EE dice que EH Bildu debe desmarcarse definitivamente de las acciones realizadas por algunos jóvenes de la izquierda abertzale

Jose Ignacio Asensio ha hecho balance del año que termina, se ha mostrado satisfecho del trabajo que los socialistas han hecho tanto en la Diputación de Gipuzkoa como en el Gobierno Vasco, donde gobiernan en coalición con el PNV; pero muestra su preocupación por los últimos ataques que han llevado a cabo algunos jóvenes de la izquierda abertzale. 
Santiago López Aritz Abaroa Ekain Rico
El nombramiento de Mancisidor como Ararteko y el enfrentamiento PP-EH Bildu en la Cámara vuelve a dividir a los partidos vascos

El portavoz y líder del PP Vasco, Javier De Andrés, ha admitido que la expresión "exterminio" político de EH Bildu en Euskadi "quizá" no fue "la más acertada", aunque los populares siguen defendiendo que la coalición soberanista "es una anomalía política". EH Bildu, por su parte, ha criticado "la equidistancia" de PNV y PSE-EE, quienes han afeado la actitud de PP y de la coalición abertzale.

