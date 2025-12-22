Chivite dice que va a "seguir gobernando" pese a que "algunos seguirán intentando que este Gobierno se desestabilice"

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha manifestado este lunes que va a "seguir gobernando" pese a que "algunos van a seguir intentando que este Gobierno salte por los aires, que se desestabilice, van a salir con insultos, manchando mi reputación". "Vamos a seguir", ha sentenciado.

En un acto de felicitación navideña este lunes en el Palacio de Navarra, la presidenta ha señalado que su gobierno llega a final de año "con la tarea hecha, con unos presupuestos aprobados y unas medidas fiscales que van a beneficiar en torno al 70 % de los contribuyentes".

A su juicio, "esto significa muchas cosas, significa estabilidad, significa confianza, significa certidumbre, pero sobre todo, y algo que para nosotros es importante, significa que el diálogo y el acuerdo funcionan de cara a aportar estabilidad al conjunto de la ciudadanía navarra".

Tras poner en valor "la solidez de este Gobierno", Chivite ha indicado que "especialmente cuando los tiempos políticos son difíciles o complejos, hemos decidido anteponer el bienestar del conjunto de la ciudadanía navarra y el interés general".

"Hay intereses particulares que se aprovechan de la política, que se aprovechan de la buena fe de las personas y que hacen daño a la reputación de esta Comunidad. Pero no vamos a permitir que estas determinadas personas desestabilicen o pongan en cuestión un proyecto político, un proyecto colectivo, institucional de progreso que está llevando a Navarra a los mejores datos a nivel de empleo, de industria o de calidad de vida".

"Este Gobierno tiene importantes retos que afrontar. Y los dos retos más importantes son, sobre todo, mejorar la accesibilidad a la vivienda y mejorar también la accesibilidad a los servicios públicos. Pero no solo esos. Tenemos el reto de la convivencia migratoria y de garantizar una convivencia plural, diversa y respetuosa en nuestra Comunidad", ha dicho, para advertir de que "los vamos a seguir afrontando porque vamos a seguir adelante con nuestro compromiso con la ciudadanía".

Chivite ha manifestado que "frente a la polarización, este Gobierno va a seguir defendiendo la buena política, las buenas formas y el respeto". Asimismo, ha pedido que "estemos unidos para combatir la desinformación como una de las grandes amenazas de nuestra democracia". "Todos tenemos una tarea muy importante para evitar que quienes quieren destruir nuestra democracia, lo consigan", ha subrayado.