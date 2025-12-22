NAFARROA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Chivitek gobernatzen jarraituko duela esan du, "batzuek Gobernua ezegonkortu dadin saiatzen jarraituko duten arren"

Eguberriak zoriontzeko asmoz astelehen honetan Nafarroako Jauregian egindako ekitaldi batean, presidenteak adierazi du bere gobernuak onartutako aurrekontuekin eta "zergadunen % 70ri inguru lagunduko dioten neurri fiskalekin" amaitzen duela urtea.

GRAFCAV7975. PAMPLONA, 22/12/2025.- La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite (c), durante su intervención en el tradicional brindis navideño con los medios de comunicación, en el que ha pedido unión "para combatir la desinformación como una de las grandes amenazas de nuestra democracia". EFE/Villar López
Maria Chivite Nafarroako Gobernuko presidenteak Gabonetako topa egin du. Argazkia: EFE
author image

Agencias | EITB

Azken eguneratzea

Maria Chivite Nafarroako presidenteak gobernatzen jarraitzeko asmoa agertu du astelehen honetan, nahiz eta "batzuek Gobernua hankaz gora jartzen saiatuko diren, ezegonkortzen, irainak esaten, nire ospea zikindu nahian".

Eguberriak zoriontzeko astelehen honetan Nafarroako Jauregian egindako ekitaldi batean, presidenteak adierazi du bere gobernuak onartutako aurrekontuekin eta "zergadunen % 70ri inguru lagunduko dioten neurri fiskalekin" amaitzen duela urtea.

Haren iritziz, "gauza asko adierazten ditu horrek: egonkortasuna, konfiantza, ziurtasuna, eta, batez ere, elkarrizketek eta akordioek funtzionatu egiten dutela Nafarroako herritar guztiei egonkortasuna emateko".

Testuinguru horretan, "Gobernu hau sendo" dagoela nabarmendu du Chivitek, eta "garai politikoak zailak edo konplexuak" direnean Nafarroako "herritar guztien ongizatea eta interes orokorra lehenestea" helburu dutela ziurtatu du.

"Interes partikular batzuk politikaz aprobetxatzen dira, pertsonen fede onaz baliatzen dira eta kalte egiten diote Erkidego honen ospeari. Baina ez dugu onartuko pertsona jakin horiek proiektu politiko jakin bat, proiektu kolektibo bat, aurrerapen-proiektu instituzional bat ezegonkortzea edo auzitan jartzea, Nafarroa enplegu, industria zein bizi-kalitate mailan datu onenetara eramaten ari gara eta", gaineratu du Chivitek.

"Gobernu honek erronka handiei egin behar die aurre. Eta bi erronka zailenak etxebizitzarako sarbidea eta zerbitzu publikoak hobetzea dira. Baina ez horiek bakarrik. Migrazio-bizikidetzaren erronka dugu, eta gure erkidegoan bizikidetza plurala, askotarikoa eta errespetuzkoa bermatzea", esan du. Nafarroako Gobernuko presidenteak ohartarazi duenez, "erronkei aurre egiten jarraituko diegu, herritarrekin dugun konpromisoarekin".

Chivitek adierazi duenez, "polarizazioaren aurrean, Gobernu honek politika ona, forma onak eta errespetua defendatzen jarraituko du". Era berean, "desinformazioari aurre egiteko, gure demokraziaren mehatxu handi gisa", denok batuta egoteko eskatu du. "Guztiok dugu lan handia aurretik, gure demokrazia suntsitu nahi dutenek lor ez dezaten", azpimarratu du.

María Chivite Nafarroa Nafarroako Gobernua Alderdi Politikoak Politika

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Ernaik eskuin-muturraren igoeraren aurka antolatzeko deia egin die gazteei

Bilbon egindako mobilizazioan, gazte erakundeak ideia erreakzionarioak eta euskararen aurkako erasoak salatu ditu. Itsas Kapitaintzaren aurrean, Espainiako bandera bat erre eta Bilbo euskalduna, antifaxista eta feminista aldarrikatu du. Era berean, ELAk eta LABek martxorako deitu duten greba orokorrarekin bat egin du, eta independentzia helburu dutela antolatzeko deia egin die gazteei.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X