EH Bildu: "Las vascas y los vascos no tenemos rey"

A través de un breve mensaje en su canal de WhatsApp, EH Bildu ha anunciado su intención de no opinar sobre el discurso de Navidad de Felipe VI.
(Foto de ARCHIVO) El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, durante una rueda de prensa, en la sede del partido, a 29 de agosto de 2025, en San Sebastián, Guipúzcoa, País Vasco (España). EH Bildu reúne en San Sebastián a la Mesa Política de Hegoalde, coincidiendo con el inicio del curso político, en la que se analizan y trabajan los objetivos del curso, entre ellos, y de manera especial, la convocatoria de la Conferencia Política que tendrá lugar el 20 de septiembre en Tabakalera. Unanue / Europa Press 29/8/2025
Arnaldo Otegi, en una foto de archivo. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: EH Bildu: "Euskaldunok ez dugu erregerik"
author image

Agencias | EITB

Última actualización

EH Bildu ha anunciado su intención de no opinar sobre el discurso de Navidad de Felipe VI porque, según destaca, "las vascas y los vascos no tenemos rey".

A través de un breve mensaje en su canal de WhatsApp, la coalición abertzale rechaza emitir cualquier tipo de análisis político sobre el mensaje navideño del rey de España, al que se refiere como "el heredero del legado franquista y reaccionario".

EH Bildu remarca finalmente su postura con un "Gora Euskal Errepublika" (Viva la república vasca). 

EH Bildu Rey Felipe VI de España Sociedad

