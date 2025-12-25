EH Bildu: "Las vascas y los vascos no tenemos rey"

EH Bildu ha anunciado su intención de no opinar sobre el discurso de Navidad de Felipe VI porque, según destaca, "las vascas y los vascos no tenemos rey".

A través de un breve mensaje en su canal de WhatsApp, la coalición abertzale rechaza emitir cualquier tipo de análisis político sobre el mensaje navideño del rey de España, al que se refiere como "el heredero del legado franquista y reaccionario".

EH Bildu remarca finalmente su postura con un "Gora Euskal Errepublika" (Viva la república vasca).