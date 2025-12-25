ERREAKZIOAK
EH Bildu: "Euskal herritarrok ez dugu erregerik"

WhatsAppeko mezu labur baten bidez, EH Bilduk iragarri du ez duela iritzirik emango Felipe VI.aren Gabonetako hitzaldiari buruz.

Arnaldo Otegi, artxiboko irudi batean. Argazkia: Europa Press

Agentziak | EITB

Felipe VI.aren Gabonetako hitzaldiari buruz iritzirik ez emateko asmoa agertu du EH Bilduk: "euskal herritarrok ez dugu erregerik", azpimarratu dute.

WhatsAppeko mezu labur baten bidez, koalizio abertzaleak errefusatu egin du Espainiako erregearen Gabonetako mezuari buruzko edozein azterketa politikoa egitea.

Azkenik, EH Bilduk "Gora Euskal Errepublika" (Gora Euskal Errepublika) adierazi du. 

