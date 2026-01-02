EH Bildu celebrará el 10 de enero su Asamblea General para hacer balance del “Diálogo Nacional”

EH Bildu celebrará el próximo 10 de enero en Bilbao su Asamblea General, una cita habitual que en esta ocasión servirá para hacer balance de la iniciativa ciudadana “Diálogo Nacional” y para prepararse ante un año 2026 que la coalición considera “clave” para la política vasca.

En un comunicado, la izquierda soberanista ha subrayado que, aunque la asamblea se enmarca dentro de su calendario ordinario, la singularidad del nuevo año y los retos políticos que se avecinan dotan al encuentro de una relevancia especial.

Durante los próximos meses, la coalición trabajará en la elaboración de las bases programáticas con el objetivo de dar respuesta a “las inquietudes y problemas” de la ciudadanía vasca, entre los que ha citado el acceso a la vivienda, la pérdida de calidad de los servicios públicos y el encarecimiento de la vida.

Asimismo, la Asamblea General abordará la implicación de personas comprometidas que quieren dar “un paso más para enriquecer” el proyecto político de EH Bildu, con la votación del reglamento de listas electorales.

La jornada comenzará con la intervención del secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, quien hará balance de la iniciativa ciudadana masiva “Diálogo Nacional”, puesta en marcha el pasado mes de septiembre, y expondrá las “aportaciones, respuestas y certezas” recibidas desde los distintos sectores de Euskal Herria.

En un contexto que la formación define como “confuso e incierto”, EH Bildu asegura que ofrecerá “claridad para los próximos meses”.