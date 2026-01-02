Urtarrilaren 10ean egingo du EH Bilduk Batzar Nagusia, "Elkarrizketa Nazionalaren" balantzea egiteko
Koalizioaren ustez, 2026 urtea euskal politikagintzan gakoa izango da, eta "lokatzetan dabiltzanen" aurrean egindako lan "konprometitu eta leiala" aldarrikatu du.
Datorren urtarrilaren 10ean egingo du EH Bilduk Batzar Nagusia, Bilbon, eta oraingo honetan "Elkarrizketa Nazionala" herri ekimenaren balantzea egiteko eta 2026an koalizioak euskal politikagintzarako "giltzarritzat" jotzen duen urtearen aurrean prestatzeko balioko du.
Ohar batean, ezker soberanistak azpimarratu du batzarra ohiko egutegiaren barruan dagoen arren, urte berriaren berezitasunak eta datozen erronka politikoek garrantzi berezia ematen diotela topaketari. Ildo horretan, EH Bilduk adierazi du hitzordua baliatuko duela bere ekimen politiko eta instituzionala indartzeko hurrengo hauteskunde zikloari begira.
Datozen hilabeteetan, koalizioa oinarri programatikoak lantzen arituko da, euskal herritarren “kezkei eta arazoei” erantzuna emateko helburuarekin; besteak beste, etxebizitza eskuratzea, zerbitzu publikoen kalitatea galtzea eta bizitza garestitzea aipatu ditu.
Era berean, EH Bilduren proiektu politikoa "aberasteko beste pauso bat" eman nahi duten pertsona konprometituen inplikazioa aztertuko du Batzar Nagusiak.
Jardunaldia Arnaldo Otegi EH Bilduko idazkari nagusiaren hitzaldiarekin hasiko da, eta joan den irailean abian jarritako "Elkarrizketa Nazionala" herri ekimen masiboaren balantzea egingo du, Euskal Herriko sektore ezberdinetatik jasotako "ekarpenak, erantzunak eta ziurtasunak" azalduz.
EAJ: oposizioa haserre dago herri akordio handietan sartzen ez delako
Joseba Diaz Antxustegi EAJren Legebiltzarreko bozeramaileak nabarmendu duenez, Euskadiko oposizioa "haserre dago herrialdeko akordio handietan sartzeko gai ez izateagatik", eta haserre horrek "Madrilgo giro politikoaren polarizazioa eta zarata Euskadira ekartzera eraman ditu".
Pradalesek "bere etxea zaindu eta gobernatu" nahi badu, "etxebizitzarako eskubidea bermatzetik" hasi behar duela adierazi du Podemosek
Richar Vaquero Podemos Euskadiko koordinatzaile nagusiak adierazi duenez, bere alderdiak espero du Euskadin "inor ez dela legez kanpokotzat joko", migratzaileei erreferentzia eginez, eta euskarak "batzeko" balio izatea.
Eneko Andueza: "Autogobernu, eskumen eta euskal gizartearen gaineko erantzunkizun gehiagorekin itxi dugu urtea"
Eneko Andueza euskal sozialisten idazkari nagusiak nabarmendu duenez, "PSE-EEk erakunde guztietan bultzatzen dituen politika aurrerakoiek ongizate eta justizia sozial handiagoa dakarte".
Voxek "errealitate oso ezberdina bizitzea" leporatu dio Pradales lehendakariari
Amaia Martinezek, Voxek Eusko Legebiltzarrean duen legebiltzarkide bakarrak, lehendakari "harroa, autokonplazientea eta autokritikarik egiten ez duena" ikusi du. "Euskaldunok arazo asko ditugu eta lehendakariak euskara gehiagorekin, Euskadiren presentzia munduan zehar handituz eta euskal pilotaren ofizialtasunarekin konpontzen ditu", gaineratu du Martinezek.
Lehendakariak migrazioaren, euskararen eta autogobernuaren aldeko konpromiso partekatua eskatu du urte amaierako mezuan
Lehendakariak itxaropenaren aldeko deia egin du egungo nazioarteko testuinguru politiko "kezkagarriaren" aurrean, eta ohartarazi du "pazientzia agortzen" ari dela autogobernuaren inguruko konpromisoak ez direlako betetzen ari.
Jon Hernandez, Sumar: "Lehendakariak Euskadiko arazoen erantzule egin gaitu"
Jon Hernandezek, Eusko Jaurlaritzako Sumar koalizioko diputatuak, adierazi du "eskandaluzko" urte amaierako hitzaldia egin duela Imanol Pradales lehendakariak. Diputatuaren arabera, Pradales "autokonplazientea" izan da, eta "eguneroko errealitatetik erabat urrun" dago.
Javier de Andresek lehendakariari egotzi dio "euskal herritarren arazo nagusietako hiru ahaztu izana"
Javier de Andres Euskadiko PPko presidenteak uste du Imanol Pradales lehendakariak euskal herritarren arazo nagusietako hiru ahaztu dituela urte amaierako bere hitzaldian: etxebizitzaren kostua, delinkuentziaren hazkundea eta euskal herritarren erosteko ahalmenaren galera.
Imanol Pradales lehendakariaren urte amaierako mezua
Lehendakariak ohartarazi du testuinguru "kezkagarria" dela nazioartean eta politikan, eta itxaropenerako deia egin du. Gainera, autogobernuan aurrerapen eraginkorrak eskatu ditu, Espainiako Gobernuarekin lortutako akordioak bete ez direlako.
Hauxe esaten zuen Agirre lehendakariak 50eko hamarkadaren amaierako migrazio-fenomenoari buruz
Imanol Pradales lehendakariak bere aurrekoaren 1957ko diskurtsoari egin dio erreferentzia gaurko agerraldian.