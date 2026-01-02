Batzar Nagusia
Urtarrilaren 10ean egingo du EH Bilduk Batzar Nagusia, "Elkarrizketa Nazionalaren" balantzea egiteko

Koalizioaren ustez, 2026 urtea euskal politikagintzan gakoa izango da, eta "lokatzetan dabiltzanen" aurrean egindako lan "konprometitu eta leiala" aldarrikatu du.

Arnaldo Otegi, EH Bilduko idazkari nagusia. Artxiboko argazkia.
Agentziak | EITB

Datorren urtarrilaren 10ean egingo du EH Bilduk Batzar Nagusia, Bilbon, eta oraingo honetan "Elkarrizketa Nazionala" herri ekimenaren balantzea egiteko eta 2026an koalizioak euskal politikagintzarako "giltzarritzat" jotzen duen urtearen aurrean prestatzeko balioko du.

Ohar batean, ezker soberanistak azpimarratu du batzarra ohiko egutegiaren barruan dagoen arren, urte berriaren berezitasunak eta datozen erronka politikoek garrantzi berezia ematen diotela topaketari. Ildo horretan, EH Bilduk adierazi du hitzordua baliatuko duela bere ekimen politiko eta instituzionala indartzeko hurrengo hauteskunde zikloari begira.

Datozen hilabeteetan, koalizioa oinarri programatikoak lantzen arituko da, euskal herritarren “kezkei eta arazoei” erantzuna emateko helburuarekin; besteak beste, etxebizitza eskuratzea, zerbitzu publikoen kalitatea galtzea eta bizitza garestitzea aipatu ditu.

Era berean, EH Bilduren proiektu politikoa "aberasteko beste pauso bat" eman nahi duten pertsona konprometituen inplikazioa aztertuko du Batzar Nagusiak.

Jardunaldia Arnaldo Otegi EH Bilduko idazkari nagusiaren hitzaldiarekin hasiko da, eta joan den irailean abian jarritako "Elkarrizketa Nazionala" herri ekimen masiboaren balantzea egingo du, Euskal Herriko sektore ezberdinetatik jasotako "ekarpenak, erantzunak eta ziurtasunak" azalduz.

Arnaldo Otegi EH Bildu Politika

