Convocan concentraciones de apoyo a Venezuela en Hego Euskal Herria

La plataforma internacionalista Hegoak, formada por agentes políticos, sindicales y sociales vascos, ha convocado concentraciones de apoyo a Venezuela para este domingo en las capitales de Hego Euskal Herria.



La convocatoria, difundida a través de las redes sociales, llama a acudir a las concentraciones que tendrán lugar a las 12:30 horas en el Boulevard de San Sebastián, frente al consulado de Venezuela en Bilbao y en la plaza del Ayuntamiento de Pamplona, así como media hora más tarde en la plaza de la Virgen Blanca de Vitoria-Gasteiz.



Las protestas se desarrollarán balo el lema: "Eraso inperialistarik ez. Venezuelak burujabetza. Venezuelar herriarekin bat!" (No a los ataques imperialistas. Venezuela soberanía. ¡Con el pueblo venezolano!).



En un comunicado remitido por LAB, la Plataforma Hegoak ha calificado de "hechos de extrema gravedad" lo ocurrido en las últimas horas en Venezuela.

"Por primera vez, el ejército de Estados Unidos ha atacado territorio venezolano, causando víctimas entre la población civil. Por si fuera poco, el presidente venezolano Nicolás Maduro ha sido secuestrado y sacado del país junto con su esposa", ha denunciado.

A su juicios, estos hechos son "totalmente desproporcionados" y no respetan "en absoluto el derecho internacional ni la Carta de las Naciones Unidas".

Por otra parte, la coordinadora Jardun ha hecho otra convocatoria a concentrarse a las 18:00 horas en las mismas ciudades, con el eslogan: "Prozesu bolivartarren defentsan, Venezuela tinko!" (En defensa del proceso bolivariano. ¡Venezuela firme!).