Venezuelaren aldeko elkarretaratzeak deitu dituzte Hego Euskal Herrian
Deialdia sare sozialen bidez zabaldu dute. Igande honetan egingo dituzte protestak, 12:30etik aurrera, Donostiako Boulevardean, Venezuelak Bilbon duen kontsulatuaren aurrean eta Iruñeko Udaletxe plazan. Ordu erdi geroago, Gasteizko Andre Maria Zuriaren plazan elkartuko dira.
Hegoak plataformak Venezuelaren aldeko elkarretaratzeak deitu ditu igande honetarako Hego Euskal Herriko hiriburuetan.
"Eraso inperialistarik ez. Venezuelak burujabetza. Venezuelar herriarekin bat" lelopean egingo dituzte bilkurak.
LABek igorritako ohar batean, Hegoak Plataformak iritzi dio "guztiz larria" dela azken orduetan enezuelan gertatutakoa.
"AEBko armadak Venezuelan gisa horretako eraso bat egiten duen lehen aldia da. Hori gutxi ez eta, Nicolas Maduro venezuelar presidentea bahitu eta herrialdetik atera dute, bere emaztearekin batera", salatu dute.
Hori guztia "neurrigabetzat" jo du Hegoakek, uste duelako ez dutela inolaz ere nazioarteko zuzenbidea errespetatu.
Bestalde, Jardun Koordinadorak arratsalderako egin du deialdia. Hain zuzen ere, 18:00etarako deitu ditu protestak lau hiriburuetan, "Prozesu bolivartarren defentsan, Venezuela tinko!" lelopean.
Sarek datorren larunbatean Bilboko kaleak betetzeko deia egin du, salbuespenezko politiken amaiera eskatzeko
Datorren larunbatean, hilak 10, ETAko presoen "eskubideen urraketen amaiera eskatzeko" urtero egiten duen mobilizazioan parte hartzeko dei egin dio Sare herritar sareak euskal jendarteari. Manifestazioa "jai giroan" egingo dela eta Alde Zaharrean jarduerak izango direla iragarri dute. Hainbat pertsona ezagunek eramango dute pankarta, Francis Diez abeslaria izango da tartean, eta, besteak beste, Pantxoa eta Peio arituko dira amaierako ekitaldian.
Valentziako goialdeko depresioaren egunean Mazonekin izandako mezu guztiak epaileari bidali dizkio Feijook
Urriaren 29an Mazoni bidalitako "mezu guztiak" igorri dizkiola esan dio PPko buruak epaileari, argi utzita ez dutela "txat horretako mezurik ezabatu". Halaber, Generalitateko presidente ohiaren mezuak eta erantzunak irakur daitezke ere bai.
Urtarrilaren 10ean egingo du EH Bilduk Batzar Nagusia, "Elkarrizketa Nazionalaren" balantzea egiteko
Koalizioaren ustez, 2026 urtea euskal politikagintzan gakoa izango da, eta "lokatzetan dabiltzanen" aurrean egindako lan "konprometitu eta leiala" aldarrikatu du.
EAJ: oposizioa haserre dago herri akordio handietan sartzen ez delako
Joseba Diaz Antxustegi EAJren Legebiltzarreko bozeramaileak nabarmendu duenez, Euskadiko oposizioa "haserre dago herrialdeko akordio handietan sartzeko gai ez izateagatik", eta haserre horrek "Madrilgo giro politikoaren polarizazioa eta zarata Euskadira ekartzera eraman ditu".
Pradalesek "bere etxea zaindu eta gobernatu" nahi badu, "etxebizitzarako eskubidea bermatzetik" hasi behar duela adierazi du Podemosek
Richar Vaquero Podemos Euskadiko koordinatzaile nagusiak adierazi duenez, bere alderdiak espero du Euskadin "inor ez dela legez kanpokotzat joko", migratzaileei erreferentzia eginez, eta euskarak "batzeko" balio izatea.
Eneko Andueza: "Autogobernu, eskumen eta euskal gizartearen gaineko erantzunkizun gehiagorekin itxi dugu urtea"
Eneko Andueza euskal sozialisten idazkari nagusiak nabarmendu duenez, "PSE-EEk erakunde guztietan bultzatzen dituen politika aurrerakoiek ongizate eta justizia sozial handiagoa dakarte".
Voxek "errealitate oso ezberdina bizitzea" leporatu dio Pradales lehendakariari
Amaia Martinezek, Voxek Eusko Legebiltzarrean duen legebiltzarkide bakarrak, lehendakari "harroa, autokonplazientea eta autokritikarik egiten ez duena" ikusi du. "Euskaldunok arazo asko ditugu eta lehendakariak euskara gehiagorekin, Euskadiren presentzia munduan zehar handituz eta euskal pilotaren ofizialtasunarekin konpontzen ditu", gaineratu du Martinezek.
Lehendakariak migrazioaren, euskararen eta autogobernuaren aldeko konpromiso partekatua eskatu du urte amaierako mezuan
Lehendakariak itxaropenaren aldeko deia egin du egungo nazioarteko testuinguru politiko "kezkagarriaren" aurrean, eta ohartarazi du "pazientzia agortzen" ari dela autogobernuaren inguruko konpromisoak ez direlako betetzen ari.
Jon Hernandez, Sumar: "Lehendakariak Euskadiko arazoen erantzule egin gaitu"
Jon Hernandezek, Eusko Jaurlaritzako Sumar koalizioko diputatuak, adierazi du "eskandaluzko" urte amaierako hitzaldia egin duela Imanol Pradales lehendakariak. Diputatuaren arabera, Pradales "autokonplazientea" izan da, eta "eguneroko errealitatetik erabat urrun" dago.