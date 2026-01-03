AEB-REN ERASOA VENEZUELAN

Venezuelaren aldeko elkarretaratzeak deitu dituzte Hego Euskal Herrian

Deialdia sare sozialen bidez zabaldu dute. Igande honetan egingo dituzte protestak, 12:30etik aurrera, Donostiako Boulevardean, Venezuelak Bilbon duen kontsulatuaren aurrean eta Iruñeko Udaletxe plazan. Ordu erdi geroago, Gasteizko Andre Maria Zuriaren plazan elkartuko dira.

Hegoak plataformak Venezuelaren aldeko elkarretaratzeak deitu ditu igande honetarako Hego Euskal Herriko hiriburuetan.

"Eraso inperialistarik ez. Venezuelak burujabetza. Venezuelar herriarekin bat" lelopean egingo dituzte bilkurak.

LABek igorritako ohar batean, Hegoak Plataformak iritzi dio "guztiz larria" dela azken orduetan enezuelan gertatutakoa.

"AEBko armadak Venezuelan gisa horretako eraso bat egiten duen lehen aldia da. Hori gutxi ez eta, Nicolas Maduro venezuelar presidentea bahitu eta herrialdetik atera dute, bere emaztearekin batera", salatu dute.

Hori guztia "neurrigabetzat" jo du Hegoakek, uste duelako ez dutela inolaz ere nazioarteko zuzenbidea errespetatu.

Bestalde, Jardun Koordinadorak arratsalderako egin du deialdia. Hain zuzen ere, 18:00etarako deitu ditu protestak lau hiriburuetan, "Prozesu bolivartarren defentsan, Venezuela tinko!" lelopean.

