Sánchez promete a la militancia culminar la legislatura, y pide "valentía y determinación"
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha enviado este domingo una carta a la militancia del PSOE en la que les pide no tirar la toalla, pese a ser consciente de las "dificultades", y que avancen con "cabeza alta, valentía y determinación" hacia la culminación de la legislatura en 2027.
"Pese a la dificultad del momento, quiero que sepas que mantenemos firmes nuestras convicciones. Que afrontamos el 2026 cargados de energía, nuevas políticas y la ambición de siempre. Y que no vamos a cejar en el empeño. Seguiremos adelante", ha señalado Sánchez en la misiva en la que condena "con rotundidad" el ataque perpetrado por Estados Unidos sobre Venezuela, y reitera su defensa del derecho internacional.
Sánchez pide a los suyos hacer frente a la realidad y conseguir que España siga "avanzando", especialmente en un momento en el que el mundo y occidente "parecen empeñados en devolver aquel pasado terrible del que costó casi un siglo salir". "Parecen querer persuadirnos de que la era de la paz y el progreso ya ha pasado, y de que ahora es el momento del retroceso que dicta la internacional ultraderechista con la complicidad de la derecha tradicional", advierte.
En este sentido, alerta de que la coalición PP-Vox seguirá atacando con todo, "aunque ello implique rebasar los límites de la verdad y la democracia". "Y sabemos que la internacional ultraderechista seguirá tratando de arrastrar a Europa a los recortes y la privatización del Estado del Bienestar, a la militarización y el debilitamiento del orden internacional basado en reglas, al fin de la paz y la implantación de la ley del más fuerte", agrega el presidente del Gobierno español.
Sánchez señala que afrontan el 2026 cargados de energía, nuevas políticas y la ambición de siempre, y afirma que no van a cejar en el empeño. "Seguiremos adelante", recalca. En este sentido, enumera tres motivos por lo que seguirá firme en sus convicciones. El primero es que los resultados les avalan y apunta que en estos últimos siete años, han cosechado "los mejores resultados económicos, sociales y medioambientales de la historia democrática de España".
No obstante, también es consciente de que aún hay muchos empleos por crear, muchos salarios por subir, muchas desigualdades e injusticias por corregir. "Vamos en el buen camino y no nos podemos detener", indica.
El segundo motivo que esgrime es que España se ha convertido en el mayor contrapeso que existe en Europa al avance de la internacional ultraderechista y en una de las pocas voces que aún defienden con firmeza la paz, el derecho internacional, el Estado del Bienestar, los derechos laborales, los compromisos climáticos y el feminismo. Por último, apela al socialista alemán Ernst Bloch, quien reivindicó en 1947 "el principio de la esperanza". "Los progresistas tenemos el deber moral de luchar por el progreso especialmente cuando el progreso está en peligro", afirma Sánchez.
"Ahora, más que nunca en todos estos años, es momento de mostrar compromiso y coraje. No renunciaremos a nuestro mandato democrático, ganado limpiamente en las urnas. No renunciaremos a culminar esta legislatura ni a seguir transformando España en la próxima. No renunciaremos a ser un referente de esperanza para todos los europeos progresistas", concluye el presidente del Gobierno.
EH Bildu acusa a Trump de "destruir el derecho internacional" y de querer "intervenir en las elecciones europeas"
"Trump ha iniciado su plan imperialista, con el objetivo de beneficiar a la extrema derecha y a los poderosos", ha dicho Igor Zulaika, responsable de Política y Relaciones Internacionales de EH Bildu. "Nos hemos unido por la paz, la democracia y el derecho de autodeterminación", ha añadido.
Convocan concentraciones de apoyo a Venezuela en Hego Euskal Herria
La convocatoria, difundida a través de las redes sociales, llama a acudir a las concentraciones que tendrán lugar a las 12:30 horas en el Boulevard de San Sebastián, frente al consulado de Venezuela en Bilbao y en la plaza del Ayuntamiento de Pamplona, así como media hora más tarde en la plaza de la Virgen Blanca de Vitoria-Gasteiz. EH Bildu ha anunciado su participación en las movilizaciones.
Sare llama a llenar las calles de Bilbo el próximo sábado, para reclamar el fin de las políticas de excepción
La red ciudadana Sare ha realizado un llamamiento a la sociedad a participar el próximo sábado, día 10, en la tradicional manifestación "por el fin de la vulneración de derechos" a los presos de la extinta ETA que convoca anualmente y que, han explicado, será "festiva" y con "el grueso de actividades en el Casco Viejo". Diferentes personalidades, como el cantante Francis Díez, portarán la pancarta, y en el acto final actuarán Pantxoa eta Peio, entre otros.
Feijóo manda a la jueza sus mensajes con Mazón el día de la dana: "Lleva la iniciativa de comunicación. Es la clave"
El líder del PP ha asegurado a la jueza que remite "todas las comunicaciones" enviadas a Mazón el 29 de octubre, y que "complementan el conjunto de mensajes recibidos" del expresidente de la Generalitat, dejando claro que "no ha sido borrado ninguno de los mensajes de ese chat".
EH Bildu celebrará el 10 de enero su Asamblea General para hacer balance del “Diálogo Nacional”
La coalición considera que 2026 será un año clave para la política vasca y reivindica su trabajo “comprometido y leal” frente a quienes “se dedican al barro”.
PNV: la oposición está enfadada porque no entra en los grandes acuerdos de país
El portavoz parlamentario del PNV, Joseba Díaz Antxustegi, ha destacado que la oposición en Euskadi "está enfadada por no ser capaz de entrar en los grandes acuerdos del país", un enfado que "les ha llevado a traer a Euskadi el ruido y la polarización del ambiente político madrileño".
Podemos señala que, si Pradales quiere "cuidar y gobernar su casa", debe empezar por "garantizar el derecho a la vivienda"
El coordinador general de Podemos Euskadi, Richar Vaquero, ha expresado su esperanza en que "nadie sea considerado ilegal" en Euskadi, en alusión a los migrantes, y que el euskera "sirva para unir".
Eneko Andueza: "Cerramos el año con más autogobierno, más competencias y con más responsabilidad sobre la vida de los vascos"
El secretario general de los socialistas vascos, Eneko Andueza, ha destacado que "las políticas progresistas que impulsa el PSE-EE en todas las instituciones se traducen en más bienestar y en más justicia social".
Vox acusa al lehendakari Pradales de "vivir una realidad muy diferente" a la que vive el resto
Amaia Martínez, única parlamentaria de Vox en el Parlamento Vasco, ha visto a un lehendakari "soberbio, autocomplaciente y falto de crítica". "Los vascos tenemos muchos problemas y el lehendakari les da una solución mágica con más euskera, Euskadi por el mundo y oficialidad de la pelota vasca", ha añadido Martínez.