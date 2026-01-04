GUTUNA
Sanchezek legegintzaldia amaitzeko konpromisoa berretsi dio militantziari, eta "ausardia eta irmotasuna" eskatu ditu

Espainiako Gobernuko presidenteak "irmo" gaitzetsi du AEBk Venezuelaren aurka egindako erasoa, eta nazioarteko zuzenbidearen defentsa berretsi du.
MADRID, 05/07/2025.- El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (c), durante el Comité Federal del partido este sábado, en la sede del partido en la madrileña calle de Ferraz. EFE/ Eva Ercolanese PSOE SOLO USO EDITORIAL SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Sanchez, PSOEren ekitaldi batean. Argazkia: EFE

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak gutun bat bidali die igande honetan PSOEko militanteei, amore ez emateko eskatuz, "zailtasunak" izan arren, eta 2027an legegintzaldia amaitzeko bidean "ausart eta irmo" jokatzeko eskatu die.

"Une zaila izan arren, jakin ezazu tinko eusten diegula gure helburuei. 2026ari energiarekin, politika berriekin eta betiko anbizioarekin egin behar diogu aurre. Ez dugu etsiko. Aurrera jarraituko dugu", esan du Sanchezek, AEBk Venezuelaren aurka egindako erasoa "irmo" gaitzetsi duen gutunean.

Sanchezek errealitateari aurre egiteko eskatu die sozialistei, Espainiak "aurrera egiten" jarrai dezan, batez ere munduak eta Mendebaldeak "iragan izugarri hartara itzuli nahi duela dirudien honetan". "Badirudi konbentzitu nahi gaituztela bakearen eta aurrerapenaren aroa igaro dela, eta orain eskuinaren konplizitatearekin internazional ultraeskuindarrak agintzen duen atzerakadaren unea dela", ohartarazi du.

Horren harian ohartarazi duenez, PP-Vox koalizioak eraso egiten jarraituko du, "nahiz eta horrek egiaren eta demokraziaren mugak gainditzea ekarri". 

Sanchezek esan du emaitzak alde dituela, azken zazpi urteotan "Espainiaren historia demokratikoko emaitza ekonomiko eta sozial onenak" lortu dituztelakoan.

Hala ere, jakitun omen da oraindik enpleguak sortu behar dituztela, soldatak igo, desberdintasun eta bidegabekeriak zuzendu. "Bide onetik goaz eta ezin gara gelditu", adierazi du.

Aurrera jarraitzeko beste arrazoi batzuen artean aipatu du Espainia bihurtu dela Europan internazional ultraeskuindarrak aurrera egiteko duen kontrapisurik handiena, baita bakea, nazioarteko zuzenbidea, ongizate estatua, lan-eskubideak, konpromiso klimatikoak eta feminismoa oraindik irmo defendatzen duten ahots bakanetako bat ere. "Aurrerakoiek aurrerapenaren alde borrokatzeko betebehar morala dugu, bereziki aurrerapena arriskuan dagoenean", esan du Sanchezek.

"Orain inoiz baino gehiago, konpromisoa eta kemena erakusteko unea da. Ez diogu uko egingo hautetsontzietan garbi irabazitako gure agindu demokratikoari. Ez diogu uko egingo legegintzaldi hau amaitzeari. Ez diogu uko egingo europar aurrerakoi guztientzako itxaropen eredu izateari", gehitu du Espainiako Gobernuko presidenteak.

Psoe Pedro Sanchez Politika

